Raio X da final: quem é melhor no 11 contra 11 entre França e Argentina

Seleções da França e da Argentina, finalistas da Copa do Mundo do Catar Crédito: AP

A partir das 12 horas (de Brasília), deste domingo (18), o planeta bola vai conhecer quem é o novo campeão da Copa do Mundo . Argentina e França entrarão em campo, no estádio Lusail, em Doha (Catar), para definir quem entrará para a galeria dos tricampeões mundiais. Além do aguardado duelo entre os gênios Lionel Messi e Kylian Mbappé, o confronto proporcionará outros embates interessantes — e também decisivos.

A equipe de A Gazeta traz agora um raio X da grande decisão, com um duelo, posição a posição, entre os 11 possíveis titulares das duas seleções na finalíssima, além dos técnicos, é claro! Confira a seguir quem leva a melhor, na nossa análise. O nome dos escolhidos aparece em caixa alta e em negrito.

Lloris x EMI MARTÍNEZ

Raio X entre os goeiros Lloris, da França, e Emi Martínez, da Argentina Crédito: AP e Getty Images

Lloris é ótimo goleiro, mas, prestes a completar 36 anos, já passou do seu auge. Emi "Dibu" Martinez, por sua vez, vem sendo peça fundamental da Argentina nesta Copa. Foi herói na disputa de pênaltis contra a Holanda, nas quartas de final.

KOUNDÉ X Molina

Raio X entre os laterais Koundé e Molina Crédito: Reprodução de Instagram

Koundé é zagueiro, foi improvisado na lateral direita e está dando conta do recado. Leva a melhor nesse duelo com o argentino Molina.

VARANE X Romero

Raio X entre os zagueiros Varane e Romero Crédito: Getty Images

Varane não vive seu melhor momento, mas tem experiência de sobra e comanda a defesa francesa. O argentino Romero, por sua vez, não se firmou na Copa, perdendo a vaga algumas vezes para Lisandro Martínez.

Upamecano X OTAMENDI

Raio X entre os zagueiros Upamecano e Otamendi Crédito: Reprodução de Instagram e AFA

Talvez seja a disputa mais equilibrada deste Raio X. Upamecano está jogando muito bem na zaga francesa, mas o argentino Otamendi parece ser figura certa na seleção da Copa do Mundo.

THEO HERNÁNDEZ X Acuña

Raio X entre os laterais Theo Hernández e Acuña Crédito: AP e Reprodução de Instagram

Theo Hernández substituiu seu irmão, Lucas, que se lesionou logo no primeiro jogo da Copa, e talvez esteja atuando melhor do que o próprio antigo titular da lateral esquerda teria jogado. Inclusive, fez o primeiro gol na vitória por 2 a 0 da França sobre o Marrocos, pela semifinal. Por isso, leva a melhor no duelo com o argentino Acuña.

TCHOUAMÉNI X Paredes

Raio X entre os volantes Tchouaméni e Paredes Crédito: Fifa e AFA

Paredes chegou a perder a titularidade em alguns momentos para Enzo Fernández na Argentina. Já o volante do Real Madrid, de apenas 22 anos, é dono do meio de campo da França e leva a melhor nessa disputa.

Rabiot X ENZO FERNÁNDEZ

Raio X entre os volantes Rabiot e Enzo Fernández Crédito: Reprodução de Instagram

Rabiot não está mal, mas também não tem feito a diferença na França. Por outro lado, Enzo Fernández assumiu a titularidade ao longo da competição, no meio de campo da Argentina, e está dando um show a cada partida. Isso com apenas 21 anos.

GRIEZMANN X De Paul

Raio X entre os meias Griezmann e De Paul Crédito: Getty Images

Duelo fácil para o francês. De Paul vem se recuperando na Argentina, após ter começado muito mal a competição. Mas Griezmann está sobrando! Concorre com Messi e Mbappé ao título de melhor jogador da Copa do Mundo.

Dembélé X MESSI

Raio X entre os atacantes Dembélé e Messi Crédito: Reprodução e AP

Chega a ser covardia. Essa é fácil demais! Além de Dembélé não fazer boa Copa, Messi tem sido Messi em estado puro. Encarnou a "alma de Maradona" e levou a Argentina “nas costas” para mais uma final.

MBAPPÉ X McAllister

Raio X entre os atacantes Mbappé e McAllister Crédito: AP e Reprodução de Instagram

Outra disputa desequilibrada. McAllister tem sido importante na Argentina, mas Mbappé é um fenômeno e está em outra prateleira. É um dos artilheiros e na briga para ser o melhor da Copa do Mundo.

Giroud X ÁLVAREZ

Raio X entre os atacantes Giroud e Julián Álvarez Crédito: AP

Briga boa. Giroud já havia sido importante no título da França, em 2018, mesmo sem marcar gols. Nesta Copa, já fez 4. Mas Julián Álvarez assumiu a titularidade durante a Copa e tem sido o parceiro ideal de Messi no ataque argentino. Marcou dois gols na vitória de 3 a 0 sobre a Croácia, pela semifinal.

Didier Deschamps X LIONEL SCALONI

Raio X entre os técnicos Didier Deschamps e Lionel Scaloni Crédito: AP

Deschamps tem uma carreira mais consolidada, já tendo conquistado a Copa do Mundo em 2018. Mas Scaloni vem conseguindo encontrar soluções para a equipe a cada jogo e leva a Argentina para a final em seu primeiro trabalho na carreira. Está fazendo a diferença.

Seleção tem 6 da França e 5 da Argentina