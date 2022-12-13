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La Pulga

Aos 35 anos, Messi ainda faz o mundo se curvar ao seu futebol

Atacante faz Copa do Mundo impecável e conduz Argentina à grande final com maestria

Publicado em 13 de Dezembro de 2022 às 19:01

Públicado em 

13 dez 2022 às 19:01
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Messi está brilhando na Copa do Mundo
Messi está brilhando na Copa do Mundo Crédito: Vitor Jubini
Messi é gênio. É isso que o diferencia dos demais. Mesmo aos 35 anos e já na curva descendente de sua carreira, o atacante argentino continua dando show. E assim tem sido na Copa do Mundo do Catar. A vitória tranquila da Argentina sobre a Croácia por 3 a 0, nesta terça-feira (13), no Lusail Stadium, foi mais um jogo em que valeu o ingresso para quem teve a oportunidade de desfrutar do futebol de La Pulga ao vivo. 
Messi tem cinco gols (um dos artilheiros da Copa) e duas assistências nesse Mundial. Números que refletem suas atuações de gala até aqui. Liderança técnica da seleção argentina, Messi apareceu em todos os momentos que seu time precisou. Foi decisivo em todas as vitórias. É isso que se espera de um astro do futebol mundial: que ele brilhe quando necessário. E Messi tem feito isso com muita maestria.  
E mais do que gols e assistências, encanta ver como Messi trata a bola. Trata com carinho, com intimidade. Protege a bola e a esconde dos adversários. O drible desconcertante, a mudança de direção, a movimentação que deixa o marcador perdido. Messi é diferente. Você, que é dessa geração, alegre-se de poder assistir Lionel Messi jogando futebol.

Leonel Messi em partida contra Croácia

Messi é o termômetro desse time da Argentina. Quando os Hermanos perderam para a Arábia Saudita, a equipe tomou um grande susto na Copa. No jogo seguinte, contra o México, partida em que estive no estádio, o elenco argentino estava visivelmente com medo do fracasso. Jogadores nervosos e apreensivos ofereciam aos mexicanos a chance de eliminá-los da Copa. E foi aí que Messi resolveu a parada. Com o mínimo de espaço, acertou um chute para abrir o placar e dar a confiança que seus companheiros precisavam.  
Na sequência, contra a Polônia, mais uma vitória argentina. Dessa vez sem gols de Messi, mas com nova atuação importante. E no mata-mata, ele carregou seu time contra Austrália, Holanda e agora diante da Croácia. Argentina na final da Copa do Mundo é sinônimo de grandes atuações de Messi. Por isso a seleção albiceleste chega muito forte à final, independentemente se o duelo for contra França ou Marrocos. 

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Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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