Capixabas que moram no Catar contam como é a vida no mundo árabe

Capixabas que vivem no Catar como é a vida no mundo árabe Crédito: Vitor Jubini

Reza a lenda que tem capixaba em todos os cantos do mundo. E não é que é verdade. Entre um jogo e outro aqui na Copa do Mundo do Catar, nossa equipe descobriu pessoas que trocaram o Espírito Santo por um período no mundo árabe, e elas nos relataram a experiência de como é viver em meio a uma cultura tão diferente do lugar de onde nasceram.

Nossa primeira entrevistada foi a psicóloga Juliana Figueiredo, 41 anos. Após o marido receber uma boa proposta de emprego e muita conversa, ela decidiu morar no país asiático ao menos por um tempo. Juliana contou para a gente como é o país, falou de como é ser mulher em um país que é muito rígido com o público feminino por conta de suas tradições religiosas e muito mais. Confira o vídeo!

Para também ver o Catar por uma outra ótica capixaba, a coluna conversou com Charles Soares Santos, 39, anos, e Rogeria Flores Soares, 39 anos. Eles são casados e têm dois filhos: Felipe, 7 anos, e Giovana, 6 anos. Estão todos juntos no país desde junho e vivem a rotina de trabalho e crianças já na escola.

Após uma temporada na Alemanha, a família se mudou para o Catar após Charles aceitar uma proposta para ser gerente de operações críticas na Microsoft. Desde então eles vieram de "mala e cuia" e já estão estabelecidos no país árabe. Eles conversaram com a gente sobre o país, escola das crianças, como é para se divertir, e muito mais. Veja o video!

Conclusão: não há nada como o Brasil, né? Mas também é muto legal ouvir as histórias de quem se arrisca longe de casa para algum propósito na vida. Tenho total certeza de que o aprendizado que todos esses capixabas será para a vida inteira e para passar um pouquinho do que descobriram para os outros.