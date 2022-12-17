Catar 2022

Croácia vence o Marrocos e fica com o terceiro lugar na Copa do Mundo

Orsic e Gvardiol marcaram os gols que garantiram o triunfo croata sobre os marroquinos no International Khalifa Stadium

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 13:54

Filipe Souza

Orsic marcou o gol que garantiu a vitória da Croácia Crédito: Fabio Ferrari/LaPresse/DiaEsportivo/Folhapress
A Croácia é a terceira colocada da Copa do Mundo do Catar. Os croatas venceram a seleção do Marrocos por 2 a 1 na tarde deste sábado (17), no International Khalifa Stadium e conquistaram o resultado que coroa a geração de Modric, que também foi vice-campeã na Copa da Rússia, em 2018. Dois feitos gigantes para o time europeu. Orsic e Gvardiol marcaram os gols do triunfo, enquanto Dari descontou para os marroquinos.  
Mesmo derrotado na partida, o Marrocos tem muito a se orgulhar de sua campanha. O país pertencente ao mundo árabe e localizado no continente africano foi a grande sensação da Copa do Mundo. Com milhares de torcedores entusiasmados no Catar, os marroquinos fizeram a festa nas ruas e metrô independentemente dos resultados. A seleção mostrou potencial e surpreendeu equipes importantes no cenário mundial. 

O JOGO

Para um jogo de disputa de terceiro lugar, que geralmente não vale nada, as equipes mostraram muita disposição. Tanto que em oito minutos já estava 1 a 1.  Aos seis minutos, após falta com jogada ensaiada,  Gvardio cabeceou para o gol e abriu o placar para a Croácia. Na sequência, aos 8, Dari aproveitou bola parada e também de cabeça empatou para o Marrocos. 
O jogo ficou aberto, com as duas equipes buscando o gol, e os goleiros trabalhando bastante. Marrocos levou mais perigo nas jogadas pelas laterais, enquanto a Croácia tocava a bola e criava pelo meio. E em uma dessas investidas, aos 41 minutos, Orsic acertou um belo chute, a bola caprichosamente bateu na trave e morreu no fundo do gol. 
No segundo tempo não faltou ímpeto das equipes. O Marrocos se lançou mais ao ataque para tentar ao menos o empate, enquanto a Croácia fez o que sabe de melhor: segurar o jogo. No fim, 2 a 1 para os croatas, donos da terceira colocação da Copa do Mundo do Catar.

