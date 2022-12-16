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Fase vencedora

Argentina finalista da Copa nasceu em derrota para o Brasil em 2019

Grupo argentino se uniu após perda da semifinal da Copa América e arrancou para ser campeã do mesmo torneio, em 2021, e chegar à decisão do Mundial do Catar

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 19:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 dez 2022 às 19:14
DOHA, CATAR - A Argentina finalista do Mundial nasceu no vestiário do Mineirão, em 3 de julho de 2019. Na derrota para o Brasil na semifinal da Copa América daquele ano, jogadores disseram ter notado que algo se formava.
Nomes experientes como o zagueiro Nicolás Otamendi descreveram um sentimento de "pertencer" a um processo novo, diferente dos anteriores na seleção.
Lionel Messi (e), da Argentina, comemora com colegas de equipe após marcar o primeiro gol da equipe
Lionel Messi comemora com colegas de equipe a vaga na final da Copa Crédito: THANASSIS STAVRAKIS/AP
Depois de ser batida por 2 a 0, a seleção iniciou uma sequência invicta de 36 partidas, série encerrada apenas pela Arábia Saudita, na estreia na Copa do Catar.
"Há algo começando. É preciso acreditar nesta equipe", completou o defensor dias depois, quando a a equipe passou pelo Chile por 2 a 1 na disputa pelo terceiro lugar.
A Argentina, que capengava no torneio, fez sua melhor partida contra o Brasil e a torcida que lotava o Mineirão. A revolta foi direcionada à arbitragem do equatoriano Roddy Zambrano. A reclamação foi pela não marcação de dois pênaltis. Em um deles, a equipe de Tite puxou o contra-ataque e anotou o segundo gol.
A versão maradoniana de Lionel Messi, tão citada no Catar, nasceu naquela noite em Belo Horizonte. Ele afirmou que o torneio estava "acertado" para o Brasil vencer. Acusou a Conmebol de corrupção e reclamou que a Argentina não poderia fazer parte daquilo.
"Eu não acho certo ele dizer algo assim. Nem parece o Messi", queixou-se o ex-companheiro de Barcelona e amigo Daniel Alves.

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Não parecia, mas era. No jogo seguinte, contra o Chile, o camisa 10 foi expulso ainda no primeiro tempo e depois dobrou a aposta na bronca.
"Nos tiraram da final. Oxalá o árbitro e o VAR não influam na decisão e que Peru possa competir porque tem equipe para isso. Mas vejo ser difícil", completou, citando o confronto do dia seguinte, quando o Brasil derrotou os peruanos por 3 a 1 na partida do título.
Foi o nascimento do Messi que intimidou o atacante holandês Weghorst com o "que mirá, bobo?", frase que torcedores no Qatar estão imprimindo em suas camisas da seleção. Tornou-se um símbolo do país no Mundial.
Dois anos depois, em 2021, a Argentina voltaria ao Brasil para a Copa América e derrotaria os donos da casa por 1 a 0 na final, no Maracanã.
"De certa forma, tudo começou naquela partida de semifinal em 2019. Aquilo criou um sentimento de unidade e de desejo de dar a Leo motivos para se orgulhar", afirmou o volante Leandro Paredes, titular nas duas partidas.
Comemoração da Argentina após vencer a Copa América
Messi é jogado para o alto após o título da Copa América em 2021 Crédito: Divulgação/Copa América
Não por acaso, ao apito final e a confirmação do título, o primeiro de expressão do camisa 10 com a seleção, todos os jogadores correram para abraçá-lo.
Lionel Scaloni sempre descartou essa visão de mudança de liderança de Messi e de crescimento da equipe por causa do que aconteceu no Mineirão. Ressalta que seu mais importante jogador sempre foi referência técnica incontestável e que a evolução da seleção foi um processo que teve como consequência a campanha no Mundial.
Mas o histórico de declarações dos demais atletas sobre Messi mudou Ele sempre foi elogiado pelos companheiros. Mas depois de 2019, como se tratava de uma fase de transição, de saída de veteranos e entrada de mais jovens, o tom das palavras mudou. Passou a ser de adoração.
Mesmo no Catar isso aconteceu. Foi depois da classificação sobre a Holanda que Scaloni disse que Lionel não era apenas o maior jogador do mundo. Era o melhor da história.
"Eu fiquei mais feliz por ele do que por mim com o título da Copa América. Quando ele fala, todos se calam. É como se o presidente da Argentina estivesse falando', disse o goleiro Emiliano Martínez.
"O que posso dizer sobre Messi que já não foi dito? Graças a Deus por ser argentino. Ele é o melhor do mundo", afirmou o zagueiro Lisandro Martínez.
A derrota para o Brasil, um ano após o fiasco na Copa da Rússia, poderia ter provocado o fim abrupto da experiência com Scaloni. Era um técnico sem experiência anterior em clubes ou seleções. Mas a adversidade fez o elenco se unir ao redor dele.

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Seis jogadores que iniciaram naquela noite no Mineirão podem ser titulares neste domingo (18), diante da França: Otamendi, Tagliafico, Paredes, De Paul, Acuña e Messi.
Também presentes naquela derrota, Armani, Foyth, Montiel e Lautaro Martínez estarão no banco diante da França.
"Não podemos matar uma nova geração", pediu Messi após aquele revés com o Brasil há três anos.
A recompensa é ter chegado à final da Copa do Mundo.

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