Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Técnico da França detalha estratégia para segurar Messi na final
Copa do Mundo

Técnico da França detalha estratégia para segurar Messi na final

Didier Deschamps admite que terá de conseguir parar o craque argentino para a França conquistar o terceiro título mundial no domingo (18)

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 18:42

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2022 às 18:42
SÃO PAULO - Adversários nas oitavas de final do Mundial de 2018, na Rússia, França e Argentina voltam a se enfrentar na grande decisão da Copa do Mundo do Catar, marcada para o próximo domingo (18), às 12h (de Brasília), no estádio Lusail Iconic. E dois jogadores chegam para o confronto em evidência: enquanto os argentinos pensam em como parar Mbappé, os franceses quebram a cabeça para tentar segurar Lionel Messi.
O técnico da França, Didier Deschamps
Didier Deschamps disse que vai tentar limitar a influência de Messi em campo Crédito: CHRISTOPHE ENA/AP
Em entrevista após a classificação para a final, conquistada com vitória de 2 a 0 sobre Marrocos, o técnico Didier Deschamps, dos Le Bleus no título de 2018, admitiu que há um plano para tentar conter Lionel Messi na grande decisão.
"Nosso plano anti-Messi consiste em limitar sua influência em campo a favor da Argentina", afirmou em coletiva pós-jogo.
Deschamps elogiou Lionel Messi e chegou a fazer uma análise sobre a diferença de função do craque argentino nas duas Copas.
"Messi tem sido incrível desde o começo da Copa do Mundo. Quatro anos atrás, ele atuou como um centroavante contra nós. Agora ele está dividindo o ataque com um homem de referência, tendo mais liberdade para receber a bola e fazer as jogadas que sabe fazer", pontuou.
Em 2018, em um dos melhores jogos da Copa (senão o melhor), a França venceu a Argentina por 4 a 3. Mbappé deu show, com dois gols, enquanto Messi, apesar de não ter balançado as redes, participou com duas assistências.
No confronto em questão, Kanté foi o responsável por ficar na cola de Lionel Messi. Agora sem o volante, um dos desfalques da seleção francesa por conta de lesão, Tchouaméni surge como principal candidato a ser sombra de Messi, segundo o jornal espanhol Sport. O próprio meio-campista do Real Madrid chegou a falar sobre o argentino após a vitória sobre Marrocos.
"É difícil marcar Messi, mas teremos um plano, vamos trabalhar para vencer este jogo", disse o volante, que, ao mesmo tempo, lembrou que a Argentina não se resume apenas a Messi. "Há Messi, mas há também outros dez jogadores", completou o 'motorzinho' de 22 anos da França.

LEIA MAIS SOBRE COPA DO MUNDO

Messi 'Maradoneado' de 2022 já supera Messi em lágrimas de 2014

'Gente que acha que sabe de futebol', diz Daniel Alves sobre críticas

Vídeo: saiba como Ronaldo reagiu ao ver rosto em tatuagem de Richarlison

Tem churrasco de primeira no Catar! Mas o preço 'quebra a firma'

Vídeo: praia no Catar tem clima de sossego e muito luxo em beach clubs

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Catar Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022 Rede Gazeta na Copa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Havana, capital de Cuba
Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país
crime walace lovato
Grupo envolvido em morte de empresário no ES é acusado de milícia privada
Imagem de destaque
Justiça no ES ordena cirurgia de câncer, mas plano se nega a atender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados