Surto de gripe piora na França e atinge dupla de zaga Konaté e Varane

DOHA, CATAR - O surto de gripe na França atingiu mais dois jogadores, Konaté e Varane, dupla de zaga titular na semifinal da Copa . A informação é do jornal L'Equipe e é confirmada oficialmente pela federação francesa.

Varane ficou fora do treino da França nesta sexta-feira (16) Crédito: CHRISTOPHE ENA/AP

A seleção francesa treinou nesta sexta-feira (16) em Doha, a dois dias da final do Mundial contra a Argentina. Além de Varane e Konaté, Coman também ficou de fora por gripe. Tchouameni e Theo Hernández foram poupados. A França contou com 19 atletas participando da atividade, que teve os retornos de Rabiot e Upamecano. Ambos se recuperaram também de gripe.

O protocolo do time francês é de isolar os jogadores que apresentam sinais gripais para tentar evitar a disseminação da contaminação. "Ele ficou em seu quarto. E, depois, quando houve melhora, foi reintegrado ao grupo", contou o atacante Dembélé.