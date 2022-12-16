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Copa do Mundo

Surto de gripe piora na França e atinge dupla de zaga Konaté e Varane

A dois dias da final contra a Argentina, zagueiros são as novas vítimas do problema, que já havia tirado Rabiot e Upamecano da semifinal

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 14:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 dez 2022 às 14:41
DOHA, CATAR - O surto de gripe na França atingiu mais dois jogadores, Konaté e Varane, dupla de zaga titular na semifinal da Copa. A informação é do jornal L'Equipe e é confirmada oficialmente pela federação francesa.
O francês Raphael Varane durante coletiva de imprensa
Varane ficou fora do treino da França nesta sexta-feira (16) Crédito: CHRISTOPHE ENA/AP
A seleção francesa treinou nesta sexta-feira (16) em Doha, a dois dias da final do Mundial contra a Argentina. Além de Varane e Konaté, Coman também ficou de fora por gripe. Tchouameni e Theo Hernández foram poupados. A França contou com 19 atletas participando da atividade, que teve os retornos de Rabiot e Upamecano. Ambos se recuperaram também de gripe.
O protocolo do time francês é de isolar os jogadores que apresentam sinais gripais para tentar evitar a disseminação da contaminação. "Ele ficou em seu quarto. E, depois, quando houve melhora, foi reintegrado ao grupo", contou o atacante Dembélé.
Na partida contra o Marrocos, foi pedido a jornalistas que usassem máscaras na zona mista de entrevistas da França. Esse não era o procedimento normal, apenas Inglaterra e Japão vinham pedindo o uso dos equipamentos. Houve certa confusão entre a Fifa e a federação francesa sobre quem tinha determinado o novo procedimento.

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