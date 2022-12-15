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Sem volta

Benzema não deve ir à final da Copa mesmo recuperado de lesão

Atacante ficou fora do Mundial após ter sentido dores durante treinamentos antes do início da competição

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 19:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 dez 2022 às 19:27
SÃO PAULO - Fora da Copa do Mundo do Catar por conta de uma lesão no quadríceps da coxa esquerda, Benzema foi liberado pelo Real Madrid para acompanhar a final do Mundial, entre Argentina e França, com seus companheiros, no próximo domingo (18).
No entanto, o atacante não deve viajar até Doha. O motivo? Um desentendimento com Didier Deschamps, que começou com a decisão do técnico de tirar Benzema da Copa do Mundo quando o atacante sentiu dores nos treinamentos antes do início da competição.
O jogador Karim Benzema
Benzema foi liberado pelo Real Madrid para viajar ao Catar, mas não deve ir Crédito: MICHEL EULER/AP
De acordo com o jornal espanhol "Sport", Benzema teria a intenção de voltar a atuar ainda na fase de grupos da Copa. Assim, o atacante se sentiu "expulso" da concentração ao receber a notícia de que não jogaria o Mundial.
Depois de alguns dias de férias, Benzema passou a treinar no Real Madrid. Já sem dores, o atacante participou de um jogo-treino contra o Leganés nesta quinta-feira (15). De acordo com o "Marca", outro periódico espanhol, o jogador já teria condições de jogo nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Após a vitória da França sobre Marrocos, Didier Deschamps foi questionado sobre um possível retorno de Benzema, e evitou o tema. "Vamos para a pergunta seguinte", disse o treinador.

Falta de convite

Por fim, de acordo com a emissora francesa "RTL" a ideia de ter Benzema no Estádio Lusail no próximo domingo (18) para acompanhar a final não partiu da comissão técnica francesa, mas sim do presidente do país, Emmanuel Macron, que já acompanhou de perto a semifinal, contra Marrocos — vitória francesa por 2 a 0.
Além de Karim Benzema, Macron gostaria que outros jogadores que não foram à Copa por motivo de lesão estivessem em Doha —como Paul Pogba e N'Golo Kanté.
Diante de todo esse cenário, o mais provável é que Benzema — que teoricamente poderia até jogar a final, já que não foi oficialmente cortado da seleção francesa — não acompanhe de perto a decisão. Em caso de vitória da França, o atacante terá direito a uma medalha de campeão do mundo, já que é parte do elenco.
França e Argentina se enfrentam no Estádio Lusail no próximo domingo (18) às 12h (de Brasília). Antes, no sábado (14), Marrocos e Croácia duelam pelo terceiro lugar da Copa do Mundo.

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