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Fifa define Marrocos como sede do Mundial de Clubes

Competição acontece entre os dias 1 e 11 de fevereiro e contará com a participação de equipes como Flamengo e Real Madrid

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 15:30

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 dez 2022 às 15:30
Mundial de 2022 teve que ser adiado para 2023 por conta da realização da Copa do Mundo
Mundial de 2022 teve que ser adiado para 2023 por conta da realização da Copa do Mundo Crédito: FIFA/Divulgação
A Fifa definiu nesta sexta-feira Marrocos como sede do Mundial de Clubes. Após muita negociação e suspeitas de que o torneio não aconteceria, a entidade, no Catar, resolveu bater o martelo e definir de uma vez por todas a situação. O campeonato será realizado entre os dias 1 e 11 de fevereiro.
Marrocos traz boas lembranças ao Real Madrid. A equipe merengue já disputou um Mundial de Clubes no local e venceu o San Lorenzo, em 2014, por 2 a 0, na final. O país africano também recebeu a competição em 2013, quando o Atlético-MG acabou eliminado para o Raja Casablanca. O Bayern de Munique foi campeão.
Com o evento marcado para fevereiro, a Conmebol será obrigada a mudar a data da Recopa Sul-Americana, jogo que será entre Flamengo, campeão da Libertadores, e Independiente del Valle, da Sul-Americana. As partidas estavam marcadas para os dias 8 e 15 de fevereiro.
A Fifa divulgou também que a competição seguirá nos mesmos moldes dos últimos anos, com sete participantes. Flamengo, representante da América do Sul, e Real Madrid, da Europa, como de costume, entram na semifinal.
Das sete equipes, cinco já estão definidas. Além de Flamengo e Real Madrid, disputarão o torneio: Raja Casablanca, campeão da África, mas que deve entrar como time indicado por ser o campeão marroquino - o país que recebe o torneio tem direito a uma vaga. Sendo assim, o vice-campeão africano, o Al-Ahly, do Egito, ficaria com a vaga destinada ao campeão africano.
As outras duas equipes que já se garantiram na competição. São: Seattle Sounders (campeão da Concacaf) e Auckland City (campeão da Oceania). O campeão asiático ainda não foi definido e acontecerá apenas entre março e abril. Com isso, o Urawa Red Diamonds (campeão do lado leste asiático) deve herdar a vaga.
O próximo passo da entidade é definir os locais exatos e divulgar a tabela do campeonato. A expectativa é que os jogos aconteçam nas cidades de Marrakech e Agadir.

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