Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Maldição? Conheça a lenda que "impede" título mundial da Argentina
Copa do Mundo

Maldição? Conheça a lenda que "impede" título mundial da Argentina

Existe uma mística sobre a falta de títulos da Argentina na Copa do Mundo, explicada pelo folclore do país de Messi; entenda

Publicado em 17 de Dezembro de 2022 às 14:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 dez 2022 às 14:15
Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar
Messi durante a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Croácia nas semifinais da Copa do Mundo do Catar Crédito: Vitor Jubini
Messi e a Argentina estão a um jogo de conquistar a Copa do Mundo. A última vez em que o país conseguiu o título foi em 1986, ainda liderado por Maradona, e soma dois vice-campeonatos desde então: em 1990 e 2014.
Existe uma mística sobre a falta de títulos da Argentina, explicada pelo folclore do país em relação a uma promessa do técnico Carlos Bilardo em 86. A história conta que, meses antes do torneio, ele levou 14 jogadores para treinar em Tilcara, no México, para se adaptar à altitude.
Lá, conheceu uma igreja e soube dos poderes da Virgem de Tilcara e teria dito que, caso fossem campeões, voltariam em peregrinação e levariam o troféu. O título até veio, mas Bilardo não retornou para cumprir a promessa.
O técnico, no entanto, já negou a história. Durante a Copa do Mundo do Brasil, em 2014, ele falou que de fato visitou uma igreja, mas que não houve promessa.

Veja Também

Croácia vence o Marrocos e fica com o terceiro lugar na Copa do Mundo

Argentina finalista da Copa nasceu em derrota para o Brasil em 2019

"Eles me ligaram de Jujuy e expliquei que isso não aconteceu. Eu ia todas as tardes à igreja. Havia um padre, que era uruguaio. Mas, nem eu, nem os jogadores, fizemos alguma promessa. Eu nunca prometi nada, porque, quando prometo, cumpro", disse Bilardo.
Apesar disso, mais de uma vez os argentinos tentaram acabar com a maldição. Em 2011, o então técnico da seleção Sergio Batista visitou a cidade com seu assistente José Luis Brown.
"Todo mundo fala dessa promessa, mas na realidade não foi como dizem. Tantas coisas foram ditas desde 86 que, com 'Tata' (Brown), decidimos voltar a Tilcara, visitar a Virgem e agradecer, por nossa própria calma", revelou ele a repórteres na ocasião.
Em 2018, um grupo de jogadores campeões mundiais de 86 também fez uma visita e até levou uma réplica da taça da Copa do Mundo, conquistada 32 anos antes.
A maldição era um grande estigma na Argentina desde 1993, quando o time conquistou sua última Copa América. Houve a reescrita em 2021, quando conquistaram o torneio em cima do Brasil, em pleno Maracanã.
A ver se terá realmente sido superada neste domingo (18), a partir das 12h, contra a França, no estádio de Lusail.

Veja Também

Final da Copa na hora do almoço terá sabor diferente para chef francês no ES

Técnico de Marrocos quer título francês para ver Mbappé repetir Pelé

Argentina de Messi tem contas a acertar com a França de Mbappé

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina Agências Núcleo Copa do Mundo do Catar Copa do Mundo 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Alemão do Forró grava novo audiovisual em comemoração aos 15 anos de carreira.
Alemão do Forró grava novo projeto audiovisual em Goiânia: “Carrego o ES no DNA”
Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados