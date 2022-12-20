Chef da carne de ouro 'persegue' Messi e pega taça dos jogadores

Nusret Gökçe, chef da carne de ouro, com Messi e a taça da Copa do Mundo do Catar Crédito: Reprodução de vídeo

SÃO PAULO - Conhecido por ser o chef de cozinha que serve carne com ouro, o turco Nusret Gokçe se mostrou um pouco inconveniente durante a celebração do título pelos jogadores da Argentina na Copa do Mundo do Catar , no último domingo (18).

Isso porque, primeiro, "perseguiu" Messi, puxando-o, até conseguir tirar uma foto com ele. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o cozinheiro indo atrás do melhor jogador do Mundial até conseguir que ele parasse para a selfie.

Dünya’daki övgü kaynağımız, en ünlü Türk Nusret. Adam kendini evrenin merkezi sanıyor, Yalova kaymakamı mübarek. Ben utandım! 😂 pic.twitter.com/t7oVNBusnD — Atilla Taş (@AtillaTasNet) December 19, 2022

Depois, dentro do gramado, tomou a taça diversas vezes dos jogadores para novas fotos. Ele também fingia que colocava pitadas de sal no troféu, algo que virou sua marca registrada.

Falta de respeto total pic.twitter.com/RWbSK1Q6I8 — Messismo (@Messismo10) December 20, 2022

Quando o Brasil ainda disputava a Copa, alguns jogadores deixaram a concentração para comer carne folheada a ouro. Por isso, receberam algumas críticas.