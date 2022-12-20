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Inconveniente

Chef da carne de ouro 'persegue' Messi e pega taça dos jogadores

Nusret Gokçe incomodou os jogadores da Argentina após a final da Copa do Mundo do Catar, no último domingo (18)

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 16:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 dez 2022 às 16:09
Nusret Gökçe, chef da carne de ouro, com Messi e a taça da Copa do Mundo do Catar
Nusret Gökçe, chef da carne de ouro, com Messi e a taça da Copa do Mundo do Catar Crédito: Reprodução de vídeo
SÃO PAULO - Conhecido por ser o chef de cozinha que serve carne com ouro, o turco Nusret Gokçe se mostrou um pouco inconveniente durante a celebração do título pelos jogadores da Argentina na Copa do Mundo do Catar, no último domingo (18).
Isso porque, primeiro, "perseguiu" Messi, puxando-o, até conseguir tirar uma foto com ele. Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o cozinheiro indo atrás do melhor jogador do Mundial até conseguir que ele parasse para a selfie.
Depois, dentro do gramado, tomou a taça diversas vezes dos jogadores para novas fotos. Ele também fingia que colocava pitadas de sal no troféu, algo que virou sua marca registrada.
Quando o Brasil ainda disputava a Copa, alguns jogadores deixaram a concentração para comer carne folheada a ouro. Por isso, receberam algumas críticas.
Nusret serviu os brasileiros Bremer, Vinícius Júnior, Éder Militão, Gabriel Jesus e Ronaldo Fenômeno na churrascaria, em Doha. O preço da carne poderia chegar a R$ 9.000.

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