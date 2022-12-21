Atletas capixabas ganham homenagens na Calçada da Fama do Esporte no ES

Geovanna Santos e Esquiva Falcão foram premiados pela Secretaria de Esportes Crédito: João Barbosa

Em uma manhã recheada de homenagens e emoção, personalidades do esporte capixaba ganharam ainda mais notoriedade perante ao Espírito Santo. A Secretária de Esportes e Lazer (Sesport) promoveu, nesta quarta-feira (21), a inauguração da Calçada da Fama 2022, com nomes que se destacaram ao redor do Brasil e do mundo em diversas modalidades.

Nomes como Geovanna Santos, da ginástica rítmica, Esquiva Falcão, do boxe, Pierre, do beach soccer, e Richarlison, do futebol, foram homenageados na edição de 2022. Os três primeiros marcaram presença no evento, e o jogador Richarlison enviou o irmão Antônio como representante.

Richarlison, Geovanna Santos, Esquiva Falcão e Pierre foram os homenageados na edição de 2022 Crédito: Reprodução / Instagram

Além deles, Alexandra Nascimento (handebol), Bruno Conde (karatê), Duda Brasil (beach soccer), Loiola (vôlei de praia), e Patrícia Pereira (natação paralímpica) também foram contemplados com a estrela na calçada da fama da Sesport, situada em Bento Ferreira, em Vitória

Em cada discurso após a entrega da placa de reconhecimento, o sentimento de gratidão era evidente. Os atletas reforçaram a alegria em ter o nome marcado na história do esporte do Estado.

Em entrevista para A Gazeta , a multicampeã da ginástica, Geovanna Santos, contou sobre a sensação de ser homenageada em um dos eventos mais importantes do esporte capixaba. “Fico muito feliz. Isso registra o meu nome e confirma meu trabalho em todos esses anos na ginástica. A minha caminhada está sendo evidenciada e fica registrada para inspirar novas gerações”, iniciou.

A atleta, que esteve na Olimpíada de Tóquio, em 2021, e é dona de duas medalhas de ouro no Pan-Americano de sua modalidade, afirmou que a responsabilidade em carregar a bandeira do Espírito Santo ao redor do mundo irá aumentar. “Cada vez que você consegue uma homenagem ou um título, todo mundo espera muito mais de você. Então as cobranças podem aumentar, mas vou estar preparada para isso”, frisou Geovanna.

Visando competições em 2023, ela diz que a preparação está a todo vapor e também sonha com mais uma participação nos Jogos Olímpicos. “Ano que vem tenho competições mundiais, tenho a Copa do Mundo e o foco maior agora é a vaga olímpica para Paris [em 2024]. Sonhamos em 2021 com Tóquio e realizamos. Agora queremos sonhar novamente com 2024”, finalizou, animada.

Geovanna Santos mira a vaga olimpíca para Paris, em 2024 Crédito: João Barbosa

O boxeador Esquiva Falcão, líder do ranking mundial de boxe, destacou a felicidade em estar sendo homenageado na nova Calçada da Fama. “É um reconhecimento que não é só para mim, mas para toda a família Falcão. Meu aniversário foi em 2 de dezembro e acabou se tornando um ‘presentão’ para mim”, disse.

Falcão também frisou a importância de incentivos no esporte ao redor do Estado. “Sempre digo que a primeira opção que uma criança tem é a escola e a segunda é o esporte. O esporte salva vidas. Eu vim da periferia, lá de Jacaraípe, na Serra, e acredito que o investimento no esporte deveria ser um dos principais aqui no Estado. É muito talento, mas pouco investimento”, avaliou o pugilista.