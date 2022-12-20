Fluminense anuncia a contratação de zagueiro e goleiro

SÃO PAULO - O Fluminense anunciou, na tarde desta terça-feira (20), a contratação do zagueiro Vitor Mendes. O jogador chega por empréstimo junto ao Atlético-MG até dezembro de 2023. Outro jogador com passagem pelo futebol mineiro também foi anunciado. Trata-se do goleiro Vitor Eudes, ex-Cruzeiro, que estava no Marítimo, de Portugal, e assinou contrato até o fim de 2025

"Espero conseguir conquistar grandes coisas e ser muito feliz no Fluminense. A ansiedade é muito grande de começar a trabalhar e fazer logo meu primeiro jogo com essa camisa", afirmou Vitor Mendes.

O zagueiro Vitor Mendes foi apresentado como reforço do Fluminense Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense

Vitor Mendes foi formado na base de Carajás (PA) e tem passagens por Paysandu (PA), Inter de Limeira (SP) e Santos antes de se transferir em definitivo para o Atlético-MG. Nas últimas duas temporadas, atuou por empréstimo no Juventude (RS).

Vitor Eudes, de 24 anos, por sua vez, foi contratado para ser reserva imediato de Fábio, com quem trabalhou no Cruzeiro, após a saída de Marcos Felipe, que foi para o Bahia. Na base do clube mineiro, o goleiro tinha fama de pegador de pênaltis na base. Desde 2021, ele estava no futebol português.

O goleiro Vitor Eudes assina contrato para jogar pelo Fluminense Crédito: Marcelo Goncalves/Fluminense

Antes das contratações de Vitor Mendes e Vitor Eudes, o tricolor já havia divulgado a chegada do lateral Guga, que estava no Atlético-MG.

Há ainda negociações com Keno, também do Galo.