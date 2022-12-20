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Tricampeã mundial

Festa da Argentina leva 5 milhões de torcedores às ruas de Buenos Aires

Tumultos nas ruas, porém, impediram que os jogadores chegassem ao Obelisco, tradicional ponto de comemorações no país

Publicado em 20 de Dezembro de 2022 às 18:44

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 dez 2022 às 18:44
BUENOS AIRES - Quase 5 milhões de torcedores argentinos tomaram as ruas de Buenos Aires, nesta terça-feira (20), para receber o ônibus com a seleção campeã da Copa do Mundo. Os fãs  lotaram as principais avenidas, viadutos e praças da capital Buenos Aires para receber a seleção na volta para casa.
Capitão da seleção argentina e eleito o melhor jogador da Copa, Messi ficou praticamente o tempo todo do desfile em carro aberto com a taça nas mãos. 
Torcedores fazem festa na chegada do ônibus da seleção da Argentina em Buenos Aires
Torcedores fazem festa na chegada do ônibus da seleção da Argentina em Buenos Aires Crédito: NATACHA PISARENKO/AP
O veículo que levava os jogadores, porém, precisou mudar a rota inicial e a ida ao Obelisco, monumento histórico da capital do país, teve de ser cancelada devido ao tumulto nas ruas. Os atletas precisaram ser retirados de helicóptero do local.
O meio-campista Enzo Fernández publicou nos stories do seu Instagram uma selfie dentro de uma aeronave. Os atletas argentinos foram para o Aeroporto Internacional de Ezeiza. A seleção da Argentina chegou a Buenos Aires na madrugada desta terça (20), dois dias depois de vencer a final contra a França, na Copa do Mundo do Catar.
A previsão inicial era que o destino final do ônibus com a delegação argentina fosse o Obelisco, mas a rota foi alterada devido ao fluxo de pessoas que superou as expectativas iniciais. A quantidade de torcedores, milhares ao redor da praça, fez com que o ônibus mudasse o caminho e não passasse pela Avenida 9 de Julho.
Torcedores esperam a chegada do ônibus com os jogadores da seleção da Argentina no entorno do Obelisco
Torcedores esperaram no entorno do Obelisco, mas ônibus com jogadores não conseguiu chegar ao local Crédito: MATILDE CAMPODONICO/AP
Porta-voz do governo argentino, Gabriela Cerruti também foi às redes sociais explicar a decisão de retirar os jogadores por helicópteros. "Os campeões mundiais estão sobrevoando todo o percurso em helicópteros porque ficou impossível continuar em terra devido à explosão de alegria popular. Vamos continuar celebrando em paz e demonstrando a eles nosso amor e admiração!"
Durante o deslocamento, dois torcedores se jogaram de um viaduto para cair dentro do veículo em que estavam os atletas. Um dos argentinos acabou se ferindo na queda. O jornal Clarín informou que oito torcedores se machucaram em meio à comemoração.
O presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, pediu desculpas aos torcedores que se deslocaram até o local para saudar os campeões mundiais. "Não nos deixam chegar para cumprimentar todas as pessoas que estavam no Obelisco. Os mesmos órgãos de segurança que nos escoltaram, não nos deixam seguir em frente. Mil desculpas em nome de todos os jogadores campeões. Uma pena", publicou em sua conta no Twitter.
O governo argentino já havia decretado feriado nacional nesta terça-feira (20). Milhões de pessoas aguardavam a chegada dos atuais campeões mundiais. Na capital, há restrições de trânsito e os serviços públicos reduziram o esquema de funcionamento habitual.

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