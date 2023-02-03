Alison Piu e Rebeca Andrade são os atletas do ano do Prêmio Brasil Olímpico

Alison dos Santos, o Piu (atletismo), e Rebeca Andrade (ginástica artística) foram os vencedores do prêmio Atleta do Ano de 2022 do Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).
Piu levou a melhor no masculino contra Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade).
"Foi mágico ter essa experiência, viver um ano onde eu consegui ganhar todas as provas e entrar na pista com confiança para fazer um bom trabalho. Então, concretizar algo que sabíamos que poderíamos fazer, algo que a gente sonhava, é muito bom, ter aquela sensação de missão cumprida, mas ainda não acabou. Temos esse ano inteiro e ano que vem tem o nosso grande objetivo que são as Olimpíadas de Paris", disse Alison.
Rebeca ficou com o prêmio pelo segundo ano seguido. Na edição de 2021, ela superou Ana Marcela Cunha (águas abertas) e Rayssa Leal (skate) na premiação.
Atleta da Torcida
Hugo Calderano (tênis de mesa) foi eleito o atleta da torcida através do voto popular. Após dois títulos do Circuito Mundial de Tênis de Mesa — WTT de Durban, na África do Sul, e o WTT Contender de Doha, no Qatar —, Hugo voltou a fazer parte do Top 5 do ranking mundial da modalidade, com 3525 pontos na classificação.
Em 2023, Calderano, de 26 anos, soma 10 vitórias em 10 jogos. O mesa-tenista não esteve presente na premiação por estar viajando para Tóquio para participar de uma competição.
Outros premiados
José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei, e Felipe Siqueira, mentor de Alison Piu, foram escolhidos os melhores treinadores do ano de 2022.
A ex-ginasta Daiane dos Santos, primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira, recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.
Homenagens
Prêmio Brasil Olímpico fez questão de homenagear Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé. Apesar de o futebol não entrar como modalidade na premiação, o jogador foi lembrado por toda sua história e representatividade no esporte. O Rei do futebol morreu no dia 29 de dezembro de 2022.
Além de Pelé, também foram lembrados e exaltados postumamente Roberto Dinamite, ex-jogador e ídolo do Vasco, Éder Jofre, ex-pugilista e tricampeão mundial, e Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia.
Conheça os vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2022
- Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
- Atletismo - Alison dos Santos
- Basquete 3x3 - Vitória Marcelino
- Basquete 5x5 - Bruno Caboclo
- Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues
- Boxe - Beatriz Ferreira
- Breaking - Luan dos Santos
- Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz
- Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira
- Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos
- Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes
- Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini
- Ciclismo Pista - Alice de Melo
- Desportos na Neve - Jaqueline Mourão
- Desportos no Gelo - Nicole Silveira
- Escalada Esportiva - Anja Köhler
- Esgrima - Nathalie Moellhausen
- Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves
- Futebol - Richarlison
- Ginástica Artística - Rebeca Andrade
- Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes
- Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva
- Handebol - Bruna Aparecida de Paula
- Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
- Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam
- Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli
- Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo
- Judô - Mayra Aguiar
- Karatê - Douglas Brose
- Levantamento de Peso - Laura Amaro
- Natação - Guilherme Costa
- Nado Artístico - Laura Miccuci
- Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro
- Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha
- Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu
- Polo Aquático - Letícia Belorio
- Remo - Beatriz Cardoso
- Rugby - Luiza Campos
- Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira
- Skate - Rayssa Leal
- Squash - Laura Souza Bezerra da Silva
- Surfe - Filipe Toledo
- Taekwondo - Milena Titoneli
- Tênis - Beatriz Haddad
- Tênis de Mesa - Hugo Calderano
- Tiro com Arco - Marcus Vinicius D'Almeida
- Tiro Esportivo - Geovana Meyer
- Triatlo - Luisa Duarte
- Vela - Martine Grael e Kahena Kunze
- Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia
- Voleibol - Gabriela Guimarães
- Wrestling - Laís Nunes