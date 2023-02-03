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Merecido

Alison Piu e Rebeca Andrade são os atletas do ano do Prêmio Brasil Olímpico

Solenidade realizada na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, premiou os principais atletas olímpicos do Brasil, além de homenagear personalidades do esporte nacional
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 fev 2023 às 09:43

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 09:43

Alison e Rebeca foram premiados na noite desta quinta-feira (2)
Alison e Rebeca foram premiados na noite desta quinta-feira (2) Crédito: Wander Roberto/COB
Alison dos Santos, o Piu (atletismo), e Rebeca Andrade (ginástica artística) foram os vencedores do prêmio Atleta do Ano de 2022 do Prêmio Brasil Olímpico, organizado pelo COB (Comitê Olímpico do Brasil).
Piu levou a melhor no masculino contra Filipe Toledo (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade).
"Foi mágico ter essa experiência, viver um ano onde eu consegui ganhar todas as provas e entrar na pista com confiança para fazer um bom trabalho. Então, concretizar algo que sabíamos que poderíamos fazer, algo que a gente sonhava, é muito bom, ter aquela sensação de missão cumprida, mas ainda não acabou. Temos esse ano inteiro e ano que vem tem o nosso grande objetivo que são as Olimpíadas de Paris", disse Alison.
Rebeca ficou com o prêmio pelo segundo ano seguido. Na edição de 2021, ela superou Ana Marcela Cunha (águas abertas) e Rayssa Leal (skate) na premiação.

Atleta da Torcida

Hugo Calderano (tênis de mesa) foi eleito o atleta da torcida através do voto popular. Após dois títulos do Circuito Mundial de Tênis de Mesa — WTT de Durban, na África do Sul, e o WTT Contender de Doha, no Qatar —, Hugo voltou a fazer parte do Top 5 do ranking mundial da modalidade, com 3525 pontos na classificação.
Em 2023, Calderano, de 26 anos, soma 10 vitórias em 10 jogos. O mesa-tenista não esteve presente na premiação por estar viajando para Tóquio para participar de uma competição.

Outros premiados

José Roberto Guimarães, técnico da seleção feminina de vôlei, e Felipe Siqueira, mentor de Alison Piu, foram escolhidos os melhores treinadores do ano de 2022.
A ex-ginasta Daiane dos Santos, primeira campeã mundial da ginástica artística brasileira, recebeu o Troféu Adhemar Ferreira da Silva, destinado a atletas e ex-atletas que representem os valores que marcaram a carreira e a vida do bicampeão olímpico no salto triplo como ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao próximo, companheirismo e espírito coletivo.

Homenagens

Prêmio Brasil Olímpico fez questão de homenagear Edson Arantes do Nascimento, o eterno Pelé. Apesar de o futebol não entrar como modalidade na premiação, o jogador foi lembrado por toda sua história e representatividade no esporte. O Rei do futebol morreu no dia 29 de dezembro de 2022.
Além de Pelé, também foram lembrados e exaltados postumamente Roberto Dinamite, ex-jogador e ídolo do Vasco, Éder Jofre, ex-pugilista e tricampeão mundial, e Isabel Salgado, ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia.

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Conheça os vencedores em cada modalidade do Prêmio Brasil Olímpico 2022

  • Águas Abertas - Ana Marcela Cunha
  • Atletismo - Alison dos Santos
  • Basquete 3x3 - Vitória Marcelino
  • Basquete 5x5 - Bruno Caboclo
  • Boliche - Stephanie Migliore Dubbio Martins e Roberta Camargo Rodrigues
  • Boxe - Beatriz Ferreira
  • Breaking - Luan dos Santos
  • Canoagem Velocidade - Isaquias Queiroz
  • Ciclismo BMX Freestyle - Gustavo de Oliveira
  • Ciclismo BMX Racing - Paola Reis Santos
  • Ciclismo Estrada - Ana Vitoria Magalhaes
  • Ciclismo Mountain Bike - Henrique Avancini
  • Ciclismo Pista - Alice de Melo
  • Desportos na Neve - Jaqueline Mourão
  • Desportos no Gelo - Nicole Silveira
  • Escalada Esportiva - Anja Köhler
  • Esgrima - Nathalie Moellhausen
  • Esqui Aquático - Felipe Simioni Neves
  • Futebol - Richarlison
  • Ginástica Artística - Rebeca Andrade
  • Ginástica de Trampolim - Alice Hellem Gomes
  • Ginástica Rítmica - Geovanna Santos da Silva
  • Handebol - Bruna Aparecida de Paula
  • Hipismo Adestramento - João Victor Oliva
  • Hipismo CCE - Carlos Eduardo Ramadam
  • Hipismo Saltos - Marlon Zanotelli
  • Hóquei sobre Grama - Arthur de Azevedo
  • Judô - Mayra Aguiar
  • Karatê - Douglas Brose
  • Levantamento de Peso - Laura Amaro
  • Natação - Guilherme Costa
  • Nado Artístico - Laura Miccuci
  • Patinação Artística - Bianca Corteze Ameixeiro
  • Patinação Velocidade - Guilherme Abel Rocha
  • Pentatlo Moderno - Isabela de Abreu
  • Polo Aquático - Letícia Belorio
  • Remo - Beatriz Cardoso
  • Rugby - Luiza Campos
  • Saltos Ornamentais - Ingrid de Oliveira
  • Skate - Rayssa Leal
  • Squash - Laura Souza Bezerra da Silva
  • Surfe - Filipe Toledo
  • Taekwondo - Milena Titoneli
  • Tênis - Beatriz Haddad
  • Tênis de Mesa - Hugo Calderano
  • Tiro com Arco - Marcus Vinicius D'Almeida
  • Tiro Esportivo - Geovana Meyer
  • Triatlo - Luisa Duarte
  • Vela - Martine Grael e Kahena Kunze
  • Vôlei de Praia - Duda Lisboa - Ana Patricia
  • Voleibol - Gabriela Guimarães
  • Wrestling - Laís Nunes

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