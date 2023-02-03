Com AeroFla, Flamengo embarca rumo ao Marrocos para o Mundial de Clubes

Torcida rubro-negra incentivou o time no embarque para o Marrocos Crédito: Paula Reis/Flamengo

A torcida fez a sua parte. Com direito a AeroFla, o Flamengo embarcou nesta quinta-feira (2) para o Marrocos, onde vai disputar o Mundial de Clubes, que começou na quarta-feira (01) e vai até o dia 11 deste mês. O time rubro-negro se dirigiu ao Aeroporto Internacional do Galeão após o último treino realizado no Ninho do Urubu, e sentiu ao longo do trajeto o carinho e o empurrão de seus torcedores.

O ônibus com a delegação rubro-negra deixou o CT George Helal por volta das 19h15 em direção ao aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, e ouviu da Nação o cântico que pede "o mundo de novo": um combustível extra para a equipe que estreia na próxima terça-feira (7), contra o vencedor de Al Hilal x Wydad Casablanca, às 16h (de Brasília), na cidade de Tanger.

Na parte da tarde, o elenco rubro-negro realizou o último treino em solo carioca. Os atletas que iniciaram a partida diante do Boavista fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram a parte tática com o Mister Vitor Pereira.