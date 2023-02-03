Com AeroFla, Flamengo embarca rumo ao Marrocos para o Mundial de Clubes

A torcida fez a sua parte. Com direito a AeroFla, o Flamengo embarcou nesta quinta-feira (2) para o Marrocos, onde vai disputar o Mundial de Clubes, que começou na quarta-feira (01) e vai até o dia 11 deste mês. O time rubro-negro se dirigiu ao Aeroporto Internacional do Galeão após o último treino realizado no Ninho do Urubu, e sentiu ao longo do trajeto o carinho e o empurrão de seus torcedores.
O ônibus com a delegação rubro-negra deixou o CT George Helal por volta das 19h15 em direção ao aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, e ouviu da Nação o cântico que pede "o mundo de novo": um combustível extra para a equipe que estreia na próxima terça-feira (7), contra o vencedor de Al Hilal x Wydad Casablanca, às 16h (de Brasília), na cidade de Tanger.
Na parte da tarde, o elenco rubro-negro realizou o último treino em solo carioca. Os atletas que iniciaram a partida diante do Boavista fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais treinaram a parte tática com o Mister Vitor Pereira.
O clube rubro-negro também anunciou a lista dos jogadores que vão disputar o torneio. A relação conta com 31 nomes. Entre eles, Bruno Henrique, que está se recuperando de lesão, e Arturo Vidal, mantido mesmo após episódios polêmicos. Vale ressaltar que essa não é a lista oficial, que pode ser enviada para a Fifa até o próximo domingo (05), e que pode ter no máximo 23 jogadores. Com isso, oito atletas vão viajar para o Marrocos apenas para treinar com seus companheiros.