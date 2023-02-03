  • Pedro Raul desencanta, Vasco goleia o Resende e respira no Carioca
Atropelamento

Pedro Raul desencanta, Vasco goleia o Resende e respira no Carioca

O Gigante da Colina fez a alegria de sua torcida em São Januário ao conquistar a vitória de forma categórica
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 fev 2023 às 21:32

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 21:32

Jogadores do Vasco comemoram vitória sobre o Resende
Jogadores do Vasco comemoram vitória sobre o Resende Crédito: Daniel Ramalho/Vasco
O Vasco venceu o Resende por 5 a 0, em São Januário, nesta quinta-feira (2), pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2023. Com uma atuação animadora e gols de reforços, o time cruz-maltino convenceu a torcida presente no estádio e se recuperou no Estadual. Os gols foram marcados por Pedro Raul, duas vezes, Lucas Piton, Gabriel Pec e Léo.
Jogando em casa, o Vasco encurralou o adversário desde os primeiros minutos, construiu o resultado ainda na etapa inicial e decretou a goleada no tempo complementar. Com o resultado, a equipe de Barbieri chegou aos oito pontos e subiu para a sexta colocação na tabela. Já o Resende se manteve na vice-lanterna, com quatro.

O JOGO

Após tropeçar na última rodada diante do Volta Redonda, a equipe comandada por Barbieri se impôs sobre o Resende e se recuperou na tabela. Foi o segundo triunfo da equipe em cinco partidas disputadas, sendo três com o time titular.
Empurrados pela torcida, os vascaínos controlaram as ações do jogo, botaram os adversários na roda e não demoraram para inaugurar o placar. O clube cruz-maltino levou perigo por ambos os lados e criou chances para a vitória ser até mais elástica antes do intervalo.
Pedro Raul e Lucas Piton, contratados para a temporada, foram os autores dos dois primeiros gols. Eles balançaram a rede pela primeira vez pelo novo clube. A superioridade do time da casa se manteve no segundo tempo e a goleada foi completada por Gabriel Pec, Pedro Raul, mais uma vez, e Léo, outro reforço.
O Vasco volta a campo na próxima terça (7), às 21h10 (de Brasília), para enfrentar o Nova Iguaçu, fora de casa. Já o próximo compromisso do Resende será no dia 11, às 15h30, quando visitará o Madureira.

