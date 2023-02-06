Time Rosa dá show, vira o placar e conquista o Desafio Feras do Futevôlei

Duelo colocou feras do esporte em quadra montada na Praia da Costa Crédito: Reprodução / Instagram

Em um dia de muito sol e arquibancadas lotadas, o Feras do Futevôlei reuniu alguns dos melhores jogadores e jogadoras do mundo na quadra de areia montada na Praia da Costa, em Vila Velha.

Após um show de força e elasticidade, o Time Rosa venceu o Time Azul por 2 sets a 1.

Na manhã do último domingo (5), o desafio colocou atletas renomados na disputa. De um lado, o Time Rosa contou com Natália Guitler, o campeão mundial Tavinho, a jogadora do Santos Fabi Simões e, na reserva, Vanessa Tabarez. Do outro, pelo Time Azul, estavam a tricampeã mundial Josy, a capixaba bicampeã mundial Lane Matos, o pentacampeão Paraná, além da também jogadora de futebol Cacau Fernandes, do São Paulo.

Apesar de o Time Azul ter mais títulos e mais experiência, o Rosa foi uma grata surpresa e saiu como vencedor do duelo com parciais de 18/20, 18/15 e 15/14 no tie break.

COMO FOI

O primeiro set foi dominado pelas seis mulheres, que protagonizaram um longo rali, levantando a torcida na arquibancada. A capixaba Lane foi a responsável por fechar o set em 20 a 18, colocando o time azul a frente do placar.

No segundo set, o Time Rosa acendeu o alerta e igualou o marcador ao vencer por 18 a 15, com o último ponto feito em belo ataque de Natália Guitler.