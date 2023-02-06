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Na Praia da Costa

Time Rosa dá show, vira o placar e conquista o Desafio Feras do Futevôlei

Arena montada na Praia da Costa, em Vila Velha, reuniu atletas renomados do esporte e garantiu um duelo acirrado do início ao fim
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

06 fev 2023 às 15:04

Publicado em 06 de Fevereiro de 2023 às 15:04

Duelo colocou feras do esporte em quadra montada na Praia da Costa
Duelo colocou feras do esporte em quadra montada na Praia da Costa Crédito: Reprodução / Instagram
Em um dia de muito sol e arquibancadas lotadas, o Feras do Futevôlei reuniu alguns dos melhores jogadores e jogadoras do mundo  na quadra de areia montada na Praia da Costa, em Vila Velha.
Após um show de força e elasticidade, o Time Rosa venceu o Time Azul por 2 sets a 1.
Na manhã do último domingo (5), o desafio colocou atletas renomados na disputa. De um lado, o Time Rosa contou com Natália Guitler, o campeão mundial Tavinho, a jogadora do Santos Fabi Simões e, na reserva, Vanessa Tabarez. Do outro, pelo Time Azul, estavam a tricampeã mundial Josy, a capixaba bicampeã mundial Lane Matos, o pentacampeão Paraná, além da também jogadora de futebol Cacau Fernandes, do São Paulo.
Apesar de o Time Azul ter mais títulos e mais experiência, o Rosa foi uma grata surpresa e saiu como vencedor do duelo com parciais de 18/20, 18/15 e 15/14 no tie break.

COMO FOI

O primeiro set foi dominado pelas seis mulheres, que protagonizaram um longo rali, levantando a torcida na arquibancada. A capixaba Lane foi a responsável por fechar o set em 20 a 18, colocando o time azul a frente do placar.
No segundo set, o Time Rosa acendeu o alerta e igualou o marcador ao vencer por 18 a 15, com o último ponto feito em belo ataque de Natália Guitler.
Com o empate, o jogo foi para o tie break, que termina quando um time chega a 15 pontos. Em disputa acirrada, os times mostravam alta qualidade técnica, mas o melhor ficou para o Time Rosa, que finalizou a partida com o placar de 15 a 14.

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