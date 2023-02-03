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Pé na areia

Desafio 3x3 de Futevôlei agita as areias de Vila Velha neste domingo (5)

O evento, que acontece a partir das 8h30, contará com a capixaba Lane Matos, e com feras como Natalia Guitler, Jota Paraná, Vanessa Tabarez, Tavinho e Josy Souza. Disputa será transmitida ao vivo no Esporte Espetacular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 fev 2023 às 18:18

Publicado em 03 de Fevereiro de 2023 às 18:18

Lane Matos representará o Espírito Santo na competição
Lane Matos representará o Espírito Santo na competição Crédito: Divulgação/Open Nacional de Futevôlei
O fim de semana será agitado nas areias da Praia da Costa, em Vila Velha. No domingo (5), a partir das 8h30, o desafio 3x3 de futevôlei. O evento será transmitido ao vivo pela equipe do Esporte Espetacular, da TV Gazeta/Globo, dentro da programação do Verão Espetacular. A capixaba Lane Matos, bicampeã mundial e oito vezes campeã brasileira, está entre uma das atrações.
A entrada é gratuita para acompanhar de perto feras como Natalia Guitler, Jota Paraná, Vanessa Tabarez, Tavinho e Josy Souza, todos donos de títulos mundiais. Além deles, foram convidadas mais duas jogadoras com muita habilidade nos pés para completar os elencos: Fabiana Simões, do Santos, e Cacau, do São Paulo.
Os dois times competirão em uma melhor de três sets, sendo que as duas primeiras parciais serão de 18 pontos. Já o terceiro e último, o set desempate, terá 15 pontos. Após o saque, a equipe tem no máximo três toques, não consecutivos pelo mesmo atleta, para passar a bola de volta ao lado adversário.
Embora seja uma mistura de futebol e vôlei, a maioria das ações da partida será realizada com os pés (saque, recepção, levantamento, ataque e defesa). O uso das mãos está estritamente proibido.

SERVIÇO

Feras do Futevôlei - Desafio 3x3
  • Data: 5 de fevereiro
  • Horário: 8h30
  • Local: Praia da Costa, Vila Velha
  • Entrada: gratuita
  • Abertura dos portões: 7h30

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