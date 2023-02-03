Flamengo chega ao Marrocos para o Mundial após festa da torcida no embarque

Arrascaeta e Bruno Henrique estão entre os principais jogadores do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / CRF

A delegação do Flamengo já está em solo marroquino. O time carioca desembarcou na cidade de Casablanca no início da manhã desta sexta-feira (3), pelo horário de Brasília, para a disputa do Mundial de Clubes. A equipe brasileira fará sua estreia direto na semifinal, na terça-feira (7).

Após o desembarque, o grupo se dirigiu diretamente ao hotel, onde ficará hospedado pelos próximos dias. O time treinará ainda sexta, nas dependências do próprio hotel, localizado na cidade de Rabat. Inicialmente, estava prevista atividade no estádio Prince Moulay El Hassan. A primeira atividade no Marrocos será fechada para a imprensa.

Se a chegada do time foi discreta no país africano, o mesmo não se pode dizer do embarque. A torcida prestigiou o embarque da delegação, no Rio de Janeiro, com o chamado "AeroFla". Parte dos fãs rubro-negros acompanhou o ônibus que levou a equipe do CT George Helal ao aeroporto de Galeão, no início da noite de quinta.

Antes do embarque, o grupo do Flamengo treinou sob o comando do técnico Vítor Pereira, que orientou trabalho tático. Foram a campo apenas os jogadores que ficaram em campo ao longo dos 90 minutos contra o Boavista, no dia anterior, em rodada do Campeonato Carioca. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo.

No Marrocos, em busca do título mundial, o Flamengo iniciará sua campanha na terça-feira na partida contra o vencedor de Wydad Casablanca x Al Hilal, que vão se enfrentar no sábado, às 11h30. A outra semifinal terá o Real Madrid, favorito ao troféu. Os espanhóis vão estrear na quarta-feira.

O Mundial começou na quarta-feira (1º), com a vitória do Al Ahly sobre o Auckland City por 3 a 0. O time egípcio vai enfrentar o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, no sábado. O vencedor deste confronto será o adversário de estreia do Real Madrid.

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