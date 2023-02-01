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Altas cifras

CBF aumenta prêmio e campeão da Copa do Brasil pode levar até R$ 91,8 milhões

Competição nacional é a que reúne a maior quantidade de clubes em um só campeonato e é a maior em premiações do futebol brasileiro
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

01 fev 2023 às 14:57

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:57

Taça da Copa do Brasil 2022
Taça da Copa do Brasil Crédito: Fernando Souza / CBF
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta semana os valores de premiação da Copa do Brasil deste ano. Além de uma vaga na Copa Libertadores, o grande campeão irá receber R$ 70 milhões, R$ 10 milhões a mais do que no último ano. Caso dispute todas as fases do torneio, a equipe que erguer a taça pode receber até R$ 91,8 milhões.
O torneio será organizado em três grupos: clubes da Série A (grupo 1), Série B (grupo 2) e Série C, D e demais times (grupo 3). Até a segunda fase, as equipes dos dois primeiros grupos faturam mais em caso de classificação. Na etapa seguinte, a premiação passa a ser igualitária.
A Copa do Brasil conta com 92 clubes e tem participantes de todos os Estados do País. Na primeira fase, 80 equipes entram em campo para jogo único em disputa por uma vaga na segunda fase. Além dos campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e da Série B do Campeonato Brasileiro, os clubes participantes da Libertadores entram na terceira fase da competição.
Para 2024, a CBF irá descartar o ranking nacional de clubes e usará apenas dois critérios para organizar o torneio. O primeiro critério não sofreu alteração e trata das 12 vagas a serem concedidas aos clubes que se classificarem para a Copa Libertadores e para aqueles que se sagrarem campeões da Série B, da Copa do Nordeste e da Copa Verde, complementando esta lista de 12 times com equipes do Brasileirão, respeitando a ordem de classificação.
As outras 80 vagas serão definidas a partir dos Estaduais. A distribuição de vagas por Estado vai respeitar o ranking nacional das federações. São Paulo e Rio de Janeiro, que são as duas primeiras colocadas na lista das federações, terão seis vagas cada. Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná terão cinco times cada, enquanto Ceará, Goiás, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Mato Grosso, Pará e Maranhão vão contar com três representantes. Os demais Estados terão apenas duas equipes cada.

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