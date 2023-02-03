Conheça os possíveis adversários de Fla e Real Madrid no Mundial de Clubes

Flamengo e Real Madrid são favoritos para jogar a final, mas devem tomar cuidado nas semifinais Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo e Instagram Real Madrid/Reprodução

O Mundial de Clubes já chegou para Flamengo e Real Madrid. O time merengue é o grande favorito ao título, enquanto o Rubro-Negro se entende em um patamar em que pode desafiar os espanhóis. E correndo por fora estão várias outras equipes que também se permitem sonhar com o título. A reportagem de A Gazeta decidiu fazer um resumo sobre os times que estão na fase principal da competição.

Primeiro é importante destacar que na última quarta-feira (1), Auckland City (NZE) e Al-Ahly (EGI) se enfrentaram pelas oitavas de final e deram início ao torneio. A partida terminou com um placar de 3 a 0 para os egípcios, que estão classificados e agora enfrentam o Seattle Sounders (EUA) para definir o rival do Real Madrid na semifinal.

Confira abaixo a trajetória das clubes.



AL-AHLY

Time do Al-Ahly Crédito: Instagram Al-Ahly/Reprodução

O Al-Ahly é o maior campeão de seu torneio continental, com 10 títulos da Liga dos Campeões da África. Também é o maior campeão egípcio, tendo levantado o troféu 42 vezes em sua história. No entanto, o clube não conquistou o torneio continental na temporada passada. Então, como conquistaram a vaga no Mundial?

Bom, no regulamento da Fifa para o torneio, está previsto que o campeão do país sede, no caso o Marrocos, tem vaga garantida. O campeão marroquino de 2022 foi o Wydad Casablanca, que também foi campeão da Liga dos Campeões da África. Com isso, a vaga do representante africano foi para o vice-campeão, o Al-Ahly.

É um clube estruturado e conhecido pelos brasileiros por enfrentar o Palmeiras duas vezes na competição recentemente (venceu em 2020 e perdeu em 2021). Sua melhor participação em Mundiais foi em 2021, quando venceu o Al-Hilal por 4 a 0 na disputa de terceiro lugar.

SEATTLE SOUNDERS

Time do Seattle Sounders FC Crédito: Instagram Seattle Sounders FC/Reprodução

Após 14 anos de mexicanos vencendo a Liga dos Campeões da Concacaf, um time conseguiu destronar esse reinado. Foi o Seattle Sounders, dos Estados Unidos, que vai se tornar o primeiro clube estadunidense a disputar o Mundial. A vaga foi conquistada após vencerem o Pumas, do México, na final do torneio continental.

O Seattle é jovem, tem apenas 15 anos de existência, e possui dois títulos da Major League Soccer (MLS), torneio nacional dos Estados Unidos. Será sua primeira participação em Mundiais, então um desafio a mais é superar a inexperiência na disputa do torneio. Seu principal jogador é o conhecido Nicolas Lodeiro, que no Brasil atuou no Botafogo e no Corinthians.

WYDAD CASABLANCA

Time do Wydad Casablanca Crédito: Instagram Wydad Casablanca/Reprodução

Os donos da casa: o time marroquino é o atual campeão nacional e da Liga dos Campeões da África. Na temporada passada, foi treinado por Walid Regragui, treinador da seleção de Marrocos que ficou conhecido após bom trabalho na Copa do Mundo do Catar. Possui 3 títulos continentais e 22 títulos nacionais.

Sua melhor participação no Mundial de Clubes foi em 2017, quando perdeu a disputa do quinto lugar para o Urawa Red Diamonds, do Japão, por 3 a 2. Chega forte para a edição de 2023 por conta do fator casa - a torcida do Wydad é conhecida por ser apaixonada e apoiar bastante a sua equipe.

AL-HILAL

Cuellar e Michael em ação pelo Al-HIlal Crédito: Instagram Al-Hilal/Reprodução

O representante da Ásia é uma das boas equipes desse torneio. O clube saudita conquistou a vaga por decisão da Fifa, que escolheu o campeão do ano anterior devido ao fato da Liga dos Campeões da Ásia 2022 ainda estar em curso. Conquistou a competição continental 4 vezes e o campeonato saudita 18 vezes.

É velho conhecido dos brasileiros, pois enfrentou o Flamengo no Mundial de Clubes em 2019, perdendo a semifinal para o rubro-negro por 3 a 1. Além de ser a base da seleção da Arábia Saudita, que venceu a Argentina na Copa do Mundo, o Al-Hilal tem jogadores conhecidos mundialmente em seu elenco como Vietto, ex-Atlético de Madrid, Marega, ex-Porto e Ighalo, ex-Manchester United.

Outros jogadores do elenco são bem conhecidos pelos flamenguistas. Michael e Gustavo Cuellar jogaram recentemente no rubro-negro carioca e tiveram boas passagens pelo clube. A melhor participação da equipe em Mundiais foi em 2019, quando perdeu a disputa do terceiro lugar para o Monterrey, do México, nos pênaltis.

REAL MADRID

Time do Real Madrid Crédito: Instagram Real Madrid/Reprodução

Esse dispensa comentários. Maior campeão da Liga dos Campeões da Europa com 14 títulos e maior campeão espanhol com 35 títulos, o Real Madrid é considerado por muitos como o maior clube de futebol de todos os tempos. A vaga para o Mundial foi conquistada após vencer o Liverpool, por 1 a 0, na final da Liga dos Campeões em 2022.

Os Merengues participaram da competição cinco vezes desde que a Fifa passou a organizar o torneio - venceram 4 vezes. Chegam como francos-favoritos para levar mais um título com toda a sua cavalaria à disposição, cheia de nomes importantes como Modric, Benzema, Courtois e Vinicius Júnior, revelado pelo Flamengo, possível adversário do Real Madrid.

FLAMENGO

Time do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

O Flamengo está de volta ao Mundial. Após vencer o Athletico Paranaense na final da Libertadores de 2022, o clube brasileiro volta a representar a América do Sul na competição após a participação em 2019, quando perdeu para o Liverpool na final. São três títulos continentais, oito títulos brasileiros e quatro Copas do Brasil que credenciam o clube como um dos maiores do continente.

O Rubro-Negro trocou de treinador para esta temporada: optou por dispensar Dorival Júnior e contratar Vitor Pereira para seu lugar. Com isso, o elenco ainda está se adaptando as ideias do treinador e chega na competição como uma incógnita.