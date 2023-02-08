Vai começar

Sorteio define adversários dos capixabas na Copa do Brasil

Atual campeão capixaba, o Real Noroeste enfrenta o Vila Nova-GO. Já o Vitória recebe o Remo-PA, ambos os jogos no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

08 fev 2023 às 15:26

Na primeira fase da competição, 80 equipes se enfrentam em jogo único Crédito: CBF/Reprodução
Na tarde desta quarta-feira (8), a CBF realizou o sorteio que definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2023. Com isso, os representantes capixabas, Real Noroeste e Vitória conheceram seus adversários. O merengue enfrenta o Vila Nova-GO, que o eliminou na Copa Verde 2022. Já o Vitória recebe o Remo-PA, que já enfrentou um capixaba na competição - em 2019, o Serra eliminou a equipe paraense. Confira os confrontos abaixo.
  • Campinense-PB x Grêmio
  • Resende-RJ x Ferroviário-CE
  • Fluminense-PI x Ponte Preta
  • Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS
  • Caldense-MG x Ceará
  • Princesa do Solimões-AM x Ituano-SP
  • União-MT x CRB
  • Operário-MS x Operário-PR
  • Sergipe x Botafogo
  • Athletic Club-MG x Brasiliense
  • São Luiz-RS x Juventude
  • VITÓRIA-ES x Remo-PA
  • Asa de Arapiraca-AL x Goiás
  • Águia de Marabá-PA x Botafogo-PB
  • Tuna Luso-PA x CSA
  • Marília-SP x Brusque-SC
  • Tocantinópolis-TO x América-MG
  • Democrata-MG x Santa Cruz
  • Marcílio Dias-SC x Chapecoense
  • Maringá-PR x Sampaio Corrêa
  • Jacuipense-BA x Bahia
  • Camboriú-SC x Manaus
  • Humaitá-AC x Coritiba
  • Real Ariquemes-RO x Criciúma
  • Atlético-BA x Atlético-GO
  • Falcon-SE x Volta Redonda-RJ
  • REAL NOROESTE-ES x Vila Nova-GO
  • São Bernardo-SP x Náutico-PE
  • Bahia de Feira x Red Bull Bragantino
  • São Francisco-AC x Ypiranga-RS
  • Trem-AP X Vasco
  • Tuntum-MA x ABC
  • Ceilândia-DF x Santos
  • Iguatu-CE x América-RN
  • Retrô-PE x Avaí-SC
  • Cucaia-CE x Tombense-MG
  • São Raimundo-RR x Cuiabá-MT
  • Parnahyba-PI x Botafogo-SP
  • Nova Iguaçu-RJ x Vitória-BA
  • Nova Mutum-MT x Londrina-PR

