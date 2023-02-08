Sorteio define adversários dos capixabas na Copa do Brasil

Na tarde desta quarta-feira (8), a CBF realizou o sorteio que definiu os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2023. Com isso, os representantes capixabas, Real Noroeste e Vitória conheceram seus adversários. O merengue enfrenta o Vila Nova-GO, que o eliminou na Copa Verde 2022. Já o Vitória recebe o Remo-PA, que já enfrentou um capixaba na competição - em 2019, o Serra eliminou a equipe paraense. Confira os confrontos abaixo.
- Campinense-PB x Grêmio
- Resende-RJ x Ferroviário-CE
- Fluminense-PI x Ponte Preta
- Cordino-MA x Brasil de Pelotas-RS
- Caldense-MG x Ceará
- Princesa do Solimões-AM x Ituano-SP
- União-MT x CRB
- Operário-MS x Operário-PR
- Sergipe x Botafogo
- Athletic Club-MG x Brasiliense
- São Luiz-RS x Juventude
- VITÓRIA-ES x Remo-PA
- Asa de Arapiraca-AL x Goiás
- Águia de Marabá-PA x Botafogo-PB
- Tuna Luso-PA x CSA
- Marília-SP x Brusque-SC
- Tocantinópolis-TO x América-MG
- Democrata-MG x Santa Cruz
- Marcílio Dias-SC x Chapecoense
- Maringá-PR x Sampaio Corrêa
- Jacuipense-BA x Bahia
- Camboriú-SC x Manaus
- Humaitá-AC x Coritiba
- Real Ariquemes-RO x Criciúma
- Atlético-BA x Atlético-GO
- Falcon-SE x Volta Redonda-RJ
- REAL NOROESTE-ES x Vila Nova-GO
- São Bernardo-SP x Náutico-PE
- Bahia de Feira x Red Bull Bragantino
- São Francisco-AC x Ypiranga-RS
- Trem-AP X Vasco
- Tuntum-MA x ABC
- Ceilândia-DF x Santos
- Iguatu-CE x América-RN
- Retrô-PE x Avaí-SC
- Cucaia-CE x Tombense-MG
- São Raimundo-RR x Cuiabá-MT
- Parnahyba-PI x Botafogo-SP
- Nova Iguaçu-RJ x Vitória-BA
- Nova Mutum-MT x Londrina-PR