Obras do Centro de Desenvolvimento de Futebol do ES começam na Serra

Projeto foi oficializado pela CBF e será custeado pelo fundo do Legado da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 Crédito: Divulgação / CBF

Um ano e três meses após a CBF oficializar a construção do Centro de Desenvolvimento do Espírito Santo, o complexo esportivo enfim vai sair do papel. Nesta quinta-feira, o presidente da Federação de Futebol (FES), Gustavo Vieira, confirmou o início das obras, que estão previstas para serem concluídas no mês de outubro.

O Centro de Desenvolvimento, que será construído na Região de Bicanga, na Serra, será custeado pelo fundo do Legado da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 - contrato firmado entre a entidade internacional e a CBF.

As obras estavam previstas para terem início no primeiro semestre de 2022, porém, houve um atraso na aquisição das licenças ambientais.

O complexo esportivo, que será erguido em uma área de 18 mil m², localizada na Região de Bicanga, na Serra, ao lado da Estação Conhecimento e do mais novo Parque Caminho do Mar, vai contar com campo de grama sintética, de dimensões oficiais, e com arquibancada verde, vestiários e prédio administrativo.

No local, de acordo com a FES, serão promovidas competições regionais, de categorias de base e Futebol feminino, organizadas pela entidade, cursos e workshops ligados à temática do Futebol. Além disso, no Centro vai funcionar a Unidade Gol do Brasil, projeto da CBF Social, que atenderá cerca de 240 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos.

Projeto do Centro de Treinamento da CBF no Espírito Santo

A estrutura do CT