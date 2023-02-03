Obras do Centro de Desenvolvimento de Futebol do ES começam na Serra

Um ano e três meses após a CBF oficializar a construção do Centro de Desenvolvimento do Espírito Santo, o complexo esportivo enfim vai sair do papel. Nesta quinta-feira, o presidente da Federação de Futebol (FES), Gustavo Vieira, confirmou o início das obras, que estão previstas para serem concluídas no mês de outubro.
O Centro de Desenvolvimento, que será construído na Região de Bicanga, na Serra, será custeado pelo fundo do Legado da Copa do Mundo da Fifa Brasil 2014 - contrato firmado entre a entidade internacional e a CBF.
As obras estavam previstas para terem início no primeiro semestre de 2022, porém, houve um atraso na aquisição das licenças ambientais.
O complexo esportivo, que será erguido em uma área de 18 mil m², localizada na Região de Bicanga, na Serra, ao lado da Estação Conhecimento e do mais novo Parque Caminho do Mar, vai contar com campo de grama sintética, de dimensões oficiais, e com arquibancada verde, vestiários e prédio administrativo.
No local, de acordo com a FES, serão promovidas competições regionais, de categorias de base e Futebol feminino, organizadas pela entidade, cursos e workshops ligados à temática do Futebol. Além disso, no Centro vai funcionar a Unidade Gol do Brasil, projeto da CBF Social, que atenderá cerca de 240 crianças e adolescentes entre 7 e 16 anos.
Projeto do Centro de Treinamento da CBF no Espírito Santo
A estrutura do CT
- Área do Terreno: 18 mil m²
- Área Edificada: 446 m²
- Total da Área da implantação: 17 mil m²
- 1 Campo de futebol com gramado sintético e medidas oficiais, (105 x 68m), no padrão da Fifa
- Arquibancada Verde com 480 assentos
- 2 Vestiários para equipes (contendo vestiário do técnico individualizado)
- 2 vestiários para arbitragem
- Sala médica
- Banheiros para Público
- Salas de Administração para a Federação do Estado de Espírito Santo(FES)
- Estacionamento para 3 ônibus e 40 carros
- Portaria
- Depósito
- Concessão de Comidas & Bebidas