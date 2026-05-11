Jovem é assassinado a tiros dentro da casa do sogro em Conceição da Barra

Um jovem de 24 anos, identificado como Luiz Fernando Lima Dias, foi morto a tiros dentro da casa do sogro no bairro Sayonara, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no domingo (10).





Segundo testemunhas, vários suspeitos encapuzados arrombaram o portão da residência e efetuaram diversos disparos contra a vítima. Após o ataque, os criminosos fugiram.

Luiz Fernando não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo do jovem foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde será necropsiado antes de ser liberado aos familiares.





A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.