Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transição

Anderson Varejão pede paciência com a renovação da Seleção Brasileira

Ex-atleta da NBA esteve no Espírito Santo para oficializar a reforma das duas quadras externas do Saldanha e participou de uma clínica de basquete no Tancredão

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 16:40

Breno Coelho

Breno Coelho

Publicado em 

12 abr 2023 às 16:40
Anderson Varejão e o time de basquete americano, Cleveland Cavaliers, fazem ação em Vitória
Anderson Varejão e o time de basquete americano, Cleveland Cavaliers, fazem ação em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Anderson Varejão, em parceria com o Cleveland Cavaliers, realizou na tarde da última quinta-feira (6) uma clínica de basquete para cerca de 150 crianças. O evento ocorreu na quadra do ginásio Tancredão, em Vitória, e contou com a presença do astro capixaba, que atualmente é embaixador da equipe americana.
Durante a clínica, as crianças ouviram algumas palavras de Anderson, tiraram foto com ele, e participaram de um circuito, com diversos exercícios focados na parte técnica do esporte. O ex-jogador da NBA e da Seleção Brasileira esteve no Espírito Santo para oficializar a parceria do Cavs com o Saldanha da Gama para as reformas das duas quadras externas do clube.
Atento ao mundo do basquete, Varejão, em conversa exclusiva com a reportagem de A Gazeta, comentou sobre Seleção Brasileira, que vai disputar o Mundial da modalidade, que começa no dia 25 de agosto, e também falou sobre o Cleveland Cavaliers, que está de volta aos playoffs da NBA. Confira no vídeo abaixo!
"O Brasil está passando por uma renovação. Mais uma vez a Seleção Brasileira se classificou para a Copa do Mundo e isso foi muito importante. Acho que é o momento de a gente ter um pouco de paciência também, porque quando você começa a renovar jogadores às vezes os resultados não vem, mas o mais importante é que eles entrem em quadra e deixem tudo, porque é assim que você vai ganhar o respeito do torcedor, o respeito dos profissionais que estão acompanhando e tudo mais. Eu desejo boa sorte para a Seleção Brasileira, estarei acompanhando e que a gente consiga fazer um bom Mundial, uma boa Copa do Mundo", afirmou o capixaba. 
Já sobre os Cavs, o discurso é de pés no chão. "A gente depois de cinco anos está voltando para os playoffs, é um momento muito especial que a franquia está vivendo. Nessa primeira rodada dos playoffs espero que a gente chegue com todo mundo bem fisicamente, sem nenhum tipo de lesão, porque eu acho que dá pra fazer uma boa primeira rodada", pontuou.

Veja Também

Anderson Varejão participa de clínica de basquete no Tancredão

Parceria com o Cavs faz o Saldanha da Gama sonhar com retorno à NBB

Cleveland Cavaliers oficializa parceria com Saldanha e vai investir R$ 400 mil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Seleção brasileira Vitória (ES) Basquete
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia encontrou em uma casa no bairro Zumbi maconha, cocaína e munições
Jovem é preso por tráfico após tentar fugir da PM e bater moto em Cachoeiro
Uma testemunha contou à PM que o condutor perdeu o controle da direção em uma curva acentuada. O carro bateu em um barranco às margens da pista e capotou diversas vezes
Motorista perde controle em curva e carro capota em Jaguaré
Arrascaeta em Flamengo x Bahia
Flamengo vence Bahia, homenageia Oscar Schmidt e chega à vice-liderança

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados