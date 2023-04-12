Anderson Varejão pede paciência com a renovação da Seleção Brasileira

Atento ao mundo do basquete, Varejão, em conversa exclusiva com a reportagem de A Gazeta, comentou sobre Seleção Brasileira, que vai disputar o Mundial da modalidade, que começa no dia 25 de agosto, e também falou sobre o Cleveland Cavaliers, que está de volta aos playoffs da NBA. Confira no vídeo abaixo!

"O Brasil está passando por uma renovação. Mais uma vez a Seleção Brasileira se classificou para a Copa do Mundo e isso foi muito importante. Acho que é o momento de a gente ter um pouco de paciência também, porque quando você começa a renovar jogadores às vezes os resultados não vem, mas o mais importante é que eles entrem em quadra e deixem tudo, porque é assim que você vai ganhar o respeito do torcedor, o respeito dos profissionais que estão acompanhando e tudo mais. Eu desejo boa sorte para a Seleção Brasileira, estarei acompanhando e que a gente consiga fazer um bom Mundial, uma boa Copa do Mundo", afirmou o capixaba.