Paulo André treinou pela primeira vez exatamente um mês após o fim do BBB 2022 Crédito: Rodrigo Gavini

Your browser does not support the audio element. De volta aos treinos no ES, Paulo André mira a Olimpíada de Paris

Ainda sem definir competições a curto prazo, o corredor de 23 anos, especialista nas provas dos 100m e revezamento 4x100m, quer neste primeiro momento se recondicionar como um atleta de elite para depois pensar em competir, de fato, no alto nível que o esporte exige. E quando este momento chegar, Paulo André já tem como meta onde quer estar: Paris-2024.

"Olimpíada é um objetivo principal de todo atleta. Então, toda vez que levantar para treinar, vou estar treinando para uma olimpíada. Com certeza Paris é uma meta, só que pensando a curto prazo eu ainda não tenho essa meta traçada. Mas a Olimpíada de Paris, com certeza, é uma que está nos meus planejamentos", disse PA à reportagem de A Gazeta.

O primeiro treino de PA foi na presença do pai, que também é o treinador do corredor Crédito: Rodrigo Gavini