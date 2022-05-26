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Nas pistas

De volta aos treinos no ES, Paulo André mira a Olimpíada de Paris

No primeiro treino oficial, após ser vice-campeão do Big Brother Brasil 2022, realizado nesta quinta-feira (26), na pista da Ufes, em Vitória, PA planeja um retorno gradual ao atletismo, mas colocou as Olimpíadas como objetivo

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 20:56

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

26 mai 2022 às 20:56
Paulo André retorna aos treinos na pista de atletismo da Ufes em Vitória.
Paulo André treinou pela primeira vez exatamente um mês após o fim do BBB 2022 Crédito: Rodrigo Gavini
De volta aos treinos no ES, Paulo André mira a Olimpíada de Paris
Exatamente um mês depois da final do Big Brother Brasil 2022, o segundo colocado no reality show Paulo André Camilo, retornou oficialmente às pistas de atletismo. E a volta ao esporte foi no "quintal da casa" de PA. Na tarde desta quinta-feira (26), o velocista que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano passado realizou o primeiro treino dele no complexo esportivo da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória.
Ainda sem definir competições a curto prazo, o corredor de 23 anos, especialista nas provas dos 100m e revezamento 4x100m, quer neste primeiro momento se recondicionar como um atleta de elite para depois pensar em competir, de fato, no alto nível que o esporte exige. E quando este momento chegar, Paulo André já tem como meta onde quer estar: Paris-2024.
"Olimpíada é um objetivo principal de todo atleta. Então, toda vez que levantar para treinar, vou estar treinando para uma olimpíada. Com certeza Paris é uma meta, só que pensando a curto prazo eu ainda não tenho essa meta traçada. Mas a Olimpíada de Paris, com certeza, é uma que está nos meus planejamentos", disse PA à reportagem de A Gazeta.
Paulo André retorna aos treinos na pista de atletismo da Ufes em Vitória.
O primeiro treino de PA foi na presença do pai, que também é o treinador do corredor  Crédito: Rodrigo Gavini
Pelo calendário, o atleta teria condições de participar do Troféu Brasil de Atletismo, no Rio de Janeiro entre os dias 23 e 26 de junho, mas é improvável que o velocista participe da competição. Caso não marque presença, ele não poderá disputar o Mundial da categoria, nos Estados Unidos, entre 15 a 24 de julho, visto que a prova nacional é a última qualificante possível.

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