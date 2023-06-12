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Equipe capixaba

Álvares Cabral é campeão brasileiro de basquete 3x3 feminino

Capixabas conquistaram o título de forma invicta na categoria sub-18 do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete 3x3, que aconteceu durante todo o fim de semana em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2023 às 15:32

Publicado em 12 de Junho de 2023 às 15:32

Equipe capixaba conquistou o troféu na disputa do sub-18
Equipe capixaba conquistou o troféu na disputa do sub-18 Crédito: Rafael Brozeghini
A equipe feminina do Álvares Cabral venceu, de forma invicta, a categoria sub-18 do Campeonato Brasileiro Interclubes de Basquete 3x3, que aconteceu durante todo o fim de semana na sede do Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf), em Vila Velha. Além da equipe capixaba, também se sagraram campeões no torneio o Foz Basquete (PR), na categoria sub-15, e o Centro Olímpico (SP), no sub-23.
A treinadora do Álvares Cabral, Fernanda Lima, celebrou bastante o título e fez questão de exaltar as suas atletas, que além do título, tiveram também a missão de jogar para incentivar novas meninas a entrar para a modalidade.
“Nós estamos muito felizes com o resultado e o título. O objetivo de entrar nesse campeonato foi realmente motivar a categoria de base a participar de competições de 3x3. Nós montamos uma equipe muito forte, com a intenção de cativar e incentivar as atletas de categorias mais novas a participar da modalidade As meninas fizeram uma campanha muito boa e conseguimos o título de forma invicta”, disse.
Equipe do Álvares Cabral teve campanha exemplar na disputa do Brasileiro
Equipe do Álvares Cabral teve campanha exemplar na disputa do Brasileiro Crédito: Rafael Brozeghini
Realizado pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), a competição reuniu 40 equipes nas três categorias, com times de diversos estados, como Paraíba, Pernambuco, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Roraima, além do Distrito Federal.
Apesar do título no sub-18, o desempenho dos times do Espírito Santo nas outras categorias não foi dos melhores. No sub-15, Álvares e Cetaf terminaram na penúltima e última posição, respectivamente. No sub-18, o Cetaf terminou na quinta colocação e no sub-23, o Álvares ficou com a sétima posição.

Seleção Brasileira

Confirmado como esporte olímpico desde as Olimpíadas de Tóquio, o basquete 3x3 está em alta no mundo todo e também no Brasil. Prova disso é que toda a competição realizada em Vila Velha foi acompanhada de perto por membros da Confederação Brasileira de Basketball (CBB), incluindo profissionais da comissão técnica e também pelo Gerente de Desenvolvimento da CBB, Francisco Chagas.
Vale lembrar que o Espírito Santo também sediará os dois treinamentos das seleções masculina e feminina sub-18, que acontecerão em julho e agosto. Os treinos, nos dois momentos, acontecerão no Sesc de Guarapari e servirão para preparar as seleções para a disputa do Campeonato Mundial da Modalidade.
O masculino acontece em Debrecen, na Hungria, entre os dias 24 de junho e 2 de julho. Já o feminino será disputado em Madri, na Espanha, entre os dias 15 a 23 de julho.

Classificação

  • Sub-15
    1° lugar: Foz Basquete (PR)
    2° lugar: Nosso Clube (PE)
    3° lugar: AADB (PE)

  • Sub-18
    1° lugar: Álvares Cabral (ES)
    2° lugar: Foz Basquete (PR)
    3° lugar: Futuros Craques (SP)

  • Sub-23
    1° lugar: Centro Olímpico (SP)
    2° lugar: Foz Basquete (PR)
    3° lugar: AEE (SP)

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