Laécio Nunes embarca para disputar maior evento de kickboxing da Europa

Hexacampeão mundial de Full Contact Kickboxing, o capixaba Laécio Nunes se prepara para lutar no evento The Best of The Best, que acontecerá em 16 e 17 de junho, na comuna de Civitavecchia, em Roma, na Itália.
Considerado o maior evento promovido pela International Kick Thai Boxing Association (IKTA) na Europa, o The Best of The Best vai contar com aproximadamente 500 atletas de pelo menos 17 países.
Treinando na Academia Vitória Fighter, na Praia do Canto, na Capital, Láecio embarca para a Itália no próximo dia 14 e leva grandes expectativas na bagagem.
“Estou 100% preparado. Tenho treinado todos os dias, por três vezes ao dia. Como sempre, estou com a melhor expectativa possível e vamos continuar invictos”, afirma Laécio.
Na Itália, o capixaba vai encarar Damiano Pace, campeão italiano por dez anos consecutivos e atual campeão europeu. Ciente de que vai enfrentar um adversário de alto nível na categoria Full Contact 73 kg, Laécio promete entrar na luta de cabeça erguida e com muita confiança.
“Minhas duas últimas lutas foram vencidas por nocaute no segundo round e também foram contra italianos. Damiano pode esperar uma luta difícil. Vou confiar no chute que mais pratico, o side kick, do criador do kickboxing e meu ídolo, Bill 'SuperFoot' Wallace”, avisa o lutador.
Além da luta contra Damiano, Laécio, que é referência mundial em kickboxing, também será homenageado pelo presidente da IKTA, Massimo Brizzi. “Me sinto altamente honrado por mais uma vez ser reconhecido e lembrado. Essa homenagem se refere ao fato de eu estar há uma década invicto, sendo eleito o maior lutador da IKTA e da categoria na década”, pontua o multicampeão.
O embate no continente europeu marcará a 56ª luta do capixaba, que, no auge dos 53 anos, não desanima diante de novos desafios. “Carrego o lema de ‘treinar sempre, desistir jamais’. Não busco apenas competir, busco progressos. Então, enquanto você sentir que está progredindo, é sinal que está no caminho certo. Se Deus me permitir, irei lutar até os 60 anos com muita saúde", planeja.