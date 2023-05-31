No campo e na água: Vitória anuncia criação de equipe de remo

Vitória visa expandir as atividades esportivas do clube nos próximos anos Crédito: Reprodução / Instagram

O Vitória Futebol Clube agora conta com uma novidade esportiva além dos gramados. Na noite de terça-feira (30), o perfil oficial do Alvianil de Bento Ferreira publicou uma foto dando a entender que contaria com atividades de remo.

"Bento Ferreira agora terá outro gigante das regatas. É o Alvianil centenário dos gramados desbravando os mares. Aguardem novidades", publicou o Vitória.

Em entrevista para A Gazeta, Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, explicou sobre a iniciativa.

“Desde o ano passado estamos focados em aumentar as atividades esportivas aqui do Vitória, e essa questão do remo já era pensada para inovar a participação do clube em outros movimentos do Estado”, iniciou Perovano.

Sem divulgar valores exatos, o dirigente explicou que o investimento em materiais partiu de uma espécie de poupança feita pelo clube. “É um recurso próprio, uma iniciativa dos diretores. Mensalmente estamos economizando aqui no Vitória, mas preferimos não divulgar [o valor do investimento], porque estamos negociando com a equipe e outros parceiros”, apontou o dirigente.

Ainda de acordo com Perovano, o Vitória já conta com um espaço que servirá como uma espécie de sede de suas atividades marítimas, e que todos os detalhes serão divulgados assim que o projeto estiver fechado com todos os parceiros e atletas.

José Augusto Bermudes, vice-presidente do Vitória, adiantou que as primeiras atividades de remo da equipe alvianil estão previstas para o começo de junho.

"Nós estamos em contato com a Federação de Remo do Espírito Santo (FEARES) e na próxima semana temos uma reunião marcada para tentar colocar o Vitória como convidado em uma das etapas do Campeonato Estadual, que tem uma regata prevista no próximo dia 11 de junho", disse José Augusto.

O dirigente explica que pelo curto prazo para a preparação de todos os detalhes, caso o Vitória não participe das atividades do dia 11, deve figurar de forma efetiva nas próximas datas da competição estadual.