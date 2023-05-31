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No campo e na água: Vitória anuncia criação de equipe de remo

Projeto do Alvianil de Bento Ferreira pode estrear no dia 11 de junho, em uma regata do Campeonato Estadual de Remo
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

31 mai 2023 às 16:21

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 16:21

Vitória visa expandir as atividades esportivas do clube nos próximos anos
Vitória visa expandir as atividades esportivas do clube nos próximos anos Crédito: Reprodução / Instagram
O Vitória Futebol Clube agora conta com uma novidade esportiva além dos gramados. Na noite de terça-feira (30), o perfil oficial do Alvianil de Bento Ferreira publicou uma foto dando a entender que contaria com atividades de remo.
"Bento Ferreira agora terá outro gigante das regatas. É o Alvianil centenário dos gramados desbravando os mares. Aguardem novidades", publicou o Vitória.

Em entrevista para A Gazeta, Antônio Perovano, presidente do Conselho Deliberativo do Vitória, explicou sobre a iniciativa.
“Desde o ano passado estamos focados em aumentar as atividades esportivas aqui do Vitória, e essa questão do remo já era pensada para inovar a participação do clube em outros movimentos do Estado”, iniciou Perovano.
Sem divulgar valores exatos, o dirigente explicou que o investimento em materiais partiu de uma espécie de poupança feita pelo clube. “É um recurso próprio, uma iniciativa dos diretores. Mensalmente estamos economizando aqui no Vitória, mas preferimos não divulgar [o valor do investimento], porque estamos negociando com a equipe e outros parceiros”, apontou o dirigente.
Ainda de acordo com Perovano, o Vitória já conta com um espaço que servirá como uma espécie de sede de suas atividades marítimas, e que todos os detalhes serão divulgados assim que o projeto estiver fechado com todos os parceiros e atletas.
José Augusto Bermudes, vice-presidente do Vitória, adiantou que as primeiras atividades de remo da equipe alvianil estão previstas para o começo de junho.
"Nós estamos em contato com a Federação de Remo do Espírito Santo (FEARES) e na próxima semana temos uma reunião marcada para tentar colocar o Vitória como convidado em uma das etapas do Campeonato Estadual, que tem uma regata prevista no próximo dia 11 de junho", disse José Augusto.
O dirigente explica que pelo curto prazo para a preparação de todos os detalhes, caso o Vitória não participe das atividades do dia 11, deve figurar de forma efetiva nas próximas datas da competição estadual.
"É importante ter esse movimento com a nossa marca, pois estamos focados em aumentar as atividades esportivas do clube, então escolhemos o remo por ser um esporte muito tradicional no Espírito Santo, assim como o Vitória é tradicional no Estado", finalizou José Augusto.

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