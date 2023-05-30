Match Race de Iate agita Praia dos Namorados em Vitória

Dois iates de competição estarão no mar da Praia da Guarderia entre sábado (3) e domingo (4) Crédito: Divulgação

Entre sábado (3) e domingo (4), a Praia dos Namorados, em Vitória , será agitada com a disputa do Match Race de Iate, um dos eventos mais emblemáticos da categoria, que visa fomentar essa prática esportiva de uma forma mais aproximada do público.

Com largada às 11h da manhã próximo ao ‘Quiosque Sem Freio’, a disputa vai contar com dois iates de competição, e seis equipes em disputa.

“Esse formato de Match Race é muito interessante porque uma regata sempre acontece em alto-mar, longe da praia, então é confuso para o público compreender como é o funcionamento e a dinâmica de uma regata e nós vamos fazer exatamente o contrário”, explica Renato Avelar, presidente da Federação Capixaba de Iatismo (FECAI).

A prova contará com doze participantes, divididos em seis duplas que disputam entre si. “A categoria que nós vamos utilizar é a Classe Snipe, que é de um barco muito difundido no mundo inteiro. Esse barco é muito técnico e existe desde 1932, além de ter o maior número de praticantes ao redor do mundo. Apesar da idade, é um barco ultramoderno até hoje dado os avanços tecnológicos”, complementou Renato.

Segundo a organização, o público pode esperar uma prova rápida, técnica, que exige precisão dos participantes, o que deixa a competição ainda mais emocionante. “Como é um evento disputado com apenas dois barcos e em um percurso muito curto, ele exige o máximo da capacidade de tomada de decisões sobre pressão”, frisa Renato Avelar.

Ainda de acordo com Renato, o evento vai contar com narradores que vão detalhar toda a prova, para que o público não perca nenhum detalhe da competição e compreenda cada manobra.