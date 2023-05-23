Seleção capixaba feminina de basquete fica com 3° lugar no Brasileiro Sub-16

Seleção capixaba feminina ficou com o terceiro lugar, atrás de Paraná e São Paulo Crédito: Divulgação

A seleção capixaba feminina de basquete conquistou o terceiro lugar na Regional Sul-Sudeste do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16. A competição foi realizada na Arena Jacaraípe, Serra, e contou com uma dobradinha das seleções de São Paulo, que foram campeãs do masculino e do feminino.

No masculino, o desempenho do Espírito Santo não foi bom. A seleção capixaba terminou na última colocação, tendo perdido todos os jogos que disputou. Destaque do time local feminino e considerada a melhor jogadora do torneio, a ala Sofia Moschen, ficou feliz com a classificação final.

“Competir este campeonato com a seleção capixaba foi importante para mostrar o basquete dentro do Estado e ajudar as meninas da minha idade que ainda estão crescendo. Dei o máximo durante a minha participação para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos, que eram chegar no pódio e garantir a vaga na fase final do torneio”, disse a atleta, que atualmente joga pelo Bradesco(SP) e é constantemente convocada para a Seleção Brasileira da categoria.

As quatro melhores seleções de cada naipe garantiram vaga para a fase final da competição, que será realizada no segundo semestre, com as melhores equipes de cada região do Brasil.

Os destaques individuais no feminino foram: Cestinha: Nicoly Eloizi (São Paulo), 3 pontos: Nicoly Eloizi (São Paulo), Revelação: Pietra Pagioli (Espírito Santo), MVP: Sofia Moschen (Espírito Santo).

Classificação Geral

Feminino

1° - São Paulo



2° - Paraná



3° - Espírito Santo



4° - Santa Catarina



5° - Rio de Janeiro