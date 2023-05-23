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Basquete

Seleção capixaba feminina de basquete fica com 3° lugar no Brasileiro Sub-16

Competição aconteceu durante a última semana na Arena Jacaraípe, Serra, e contou com dobradinha das seleções de São Paulo. No masculino, Espírito Santo ficou na lanterna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mai 2023 às 16:22

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 16:22

Seleção capixaba feminina ficou com o terceiro lugar, atrás de Paraná e São Paulo
Seleção capixaba feminina ficou com o terceiro lugar, atrás de Paraná e São Paulo Crédito: Divulgação
A seleção capixaba feminina de basquete conquistou o terceiro lugar na Regional Sul-Sudeste do Campeonato Brasileiro de Seleções Sub-16. A competição foi realizada na Arena Jacaraípe, Serra, e contou com uma dobradinha das seleções de São Paulo, que foram campeãs do masculino e do feminino.
No masculino, o desempenho do Espírito Santo não foi bom. A seleção capixaba terminou na última colocação, tendo perdido todos os jogos que disputou. Destaque do time local feminino e considerada a melhor jogadora do torneio, a ala Sofia Moschen, ficou feliz com a classificação final.
“Competir este campeonato com a seleção capixaba foi importante para mostrar o basquete dentro do Estado e ajudar as meninas da minha idade que ainda estão crescendo. Dei o máximo durante a minha participação para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos, que eram chegar no pódio e garantir a vaga na fase final do torneio”, disse a atleta, que atualmente joga pelo Bradesco(SP) e é constantemente convocada para a Seleção Brasileira da categoria.
As quatro melhores seleções de cada naipe garantiram vaga para a fase final da competição, que será realizada no segundo semestre, com as melhores equipes de cada região do Brasil.
Os destaques individuais no feminino foram: Cestinha: Nicoly Eloizi (São Paulo), 3 pontos: Nicoly Eloizi (São Paulo), Revelação: Pietra Pagioli (Espírito Santo), MVP: Sofia Moschen (Espírito Santo).

Classificação Geral

Feminino
  • 1° - São Paulo
  • 2° - Paraná
  • 3° - Espírito Santo
  • 4° - Santa Catarina
  • 5° - Rio de Janeiro
Masculino
  • 1° - São Paulo
  • 2° - Minas Gerais
  • 3° - Santa Catarina
  • 4° - Rio de Janeiro
  • 5° - Paraná
  • 6° - Espírito Santo

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