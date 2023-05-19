Renan Gallina corre 100m em 10s01 e desbanca recorde de Paulo André Camilo

Renan Gallina conquistou a medalha de ouro no início da tarde desta sexta-feira (19) Crédito: Wagner Carmo

O Brasil garantiu um recorde importante no Sul-Americano de Atletismo sub-20 na disputa dos 100 m. O paranaense Renan Gallina foi o responsável por garantir a medalha de ouro após completar a prova em 10s01, no Estádio el Salitre, em Bogotá, na Colômbia.

A marca estabelece o recorde brasileiro sub-20, se tornou o recorde da competição e igualou a segunda melhor marca da história do Brasil na prova continental. A vitória de Gallina desbancou o capixaba Paulo André Camilo, que tinha a marca de 10s18 desde 2017.

Renan já era um dos atletas cotados para conquistar a medalha da prova individual. Aos 19 anos, o velocista já tem vaga garantida nos 200m do Campeonato Mundial de Atletismo, que será realizado em Budapeste, na Hungria, no mês de agosto.

O atleta

Renan tem resultados expressivos nas categorias sub-16 e sub-18. Em 2019, terminou a temporada como recordista brasileiro do salto em altura da categoria sub-16, com 2,01 m, e na liderança do ranking brasileiro também nos 75 m (8.40, com vento contra de 2.0).

No Brasileiro Sub-16, em Fortaleza (CE), venceu os 75 m (8.40) e o altura (1,99 m). No Brasileiro Sub-18 de Porto Alegre (RS), em 2019, conquistou duas medalhas de ouro: 1,97 m no salto em altura e 10.64 (1.1) nos 100 m.