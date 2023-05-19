Esporte capixaba ganha Tribunal Unificado e Canal de Denúncias de Abuso

Tribunal de Justiça Desportiva Unificado do Estado do Espírito Santo (TJDU/ES) e o Canal de Denúncias e Abuso/Assédio no Esporte. O evento contou com a presença de autoridades ligadas ao esporte, do subsecretário estadual de Esportes Bruno Malias e presidentes de federações. Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) realizou na noite desta quinta-feira (18), no Auditório da Sesport, o lançamento doe o. O evento contou com a presença de autoridades ligadas ao esporte, do subsecretário estadual de Esportes Bruno Malias e presidentes de federações.

Quem também esteve presente foi o Presidente da Comissão de Direito Desportivo da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo, Dr. Gabriel de Carvalho Costa. Ele concedeu entrevista exclusiva para A Gazeta, onde explicou sobre os projetos e falou da importância deles para o esporte capixaba.

"Segundo a lei, cada Federação deve ter o seu próprio Tribunal Desportivo. No entanto, a gente sabe que, na prática, não é assim que funciona. O futebol capixaba, por meio da Federação de Futebol do Espírito Santo, possui um que funciona muito bem, mas os outros esportes ficaram desguardados em relação a isso. O objetivo da criação do TJDU/ES é oferecer a toda sociedade capixaba um tribunal desportivo que atenda todos os esportes", afirmou.

Ele ainda conta que o Tribunal será totalmente eletrônico e 100% voluntário. "Ninguém vai ganhar com o Tribunal Unificado, toda a renda recebida será destinada a organizações filantrópicas que preferencialmente invistam no esporte, pois nossa intenção é desenvolvê-lo desde a sua base", completa.

Canal de Denúncias e Abuso/Assédio no Esporte

Sobre o Canal de Denúncias e Abuso/Assédio no Esporte, Gabriel destacou que o projeto é uma maneira de atender aos atletas em momentos de desamparo. "Recentemente tivemos um aumento no número de denúncias. O canal segue uma tendência mundial no esporte, onde todos os grandes órgãos esportivos têm adotado essa medida. Nossa ideia é ter esse meio para que as pessoas possam fazer denúncias, totalmente anônimas através do e-mail [email protected] , onde vamos fazer esse tratamento e passar para as autoridades competentes", destacou.

A Dra. Deborah Barbosa, que faz parte da Comissão de Direito Desportivo da OAB-ES, comentou sobre a importância da criação do Canal de Denúncias. "Nós queremos incentivar as pessoas a denunciarem para gente evitar todos os tipos de violência e criar uma prevenção contra todos os crimes cometidos no esporte", pontuou a advogada que também ressaltou o benefício deste canal para as mulheres.