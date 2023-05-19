Igreja Batista de Vitória inaugura ginásio de esportes neste sábado (20)

Espaço será cedido para a comunidade para várias práticas esportivas Crédito: Divulgação

A Primeira Igreja Batista de Vitória (PIB de Vitória) inaugura, neste sábado (20), um ginásio poliesportivo em sua sede, que fica na avenida Beira-Mar, no Centro de Vitória

O “Espaço de Convivência Walfredão” conta com um salão para a prática de atividades artísticas diversas, além de vestiários e uma cozinha anexa. A inauguração acontece a partir das 17 horas e será aberta ao público, contando com a presença de autoridades e lideranças locais.

O pastor Doronézio Pedro de Andrade, titular da PIB de Vitória, explica que o pensamento de transformar o auditório Walfredo Thomé, apelidado de “Walfredão”, num ginásio para a prática de diferentes modalidades sempre fez parte dos objetivos da igreja em lideranças anteriores. Agora, em comemoração aos 120 anos da PIB de Vitória, este objetivo será, finalmente, realizado.

“Creio que essa transformação é, também, uma forma de honrar a história da igreja, na celebração dos seus 120 anos, bem como honrar os pastores do passado, líderes e a membresia”, afirma o pastor Doronézio.

A partir da inauguração, o Espaço de Convivência Walfredão estará à disposição da igreja e da comunidade do entorno, dentro do planejamento e do calendário que serão apresentados e seguidos. “Nosso objetivo é sermos uma igreja voltada para a cidade, acolhendo e cooperando nos diversos aspectos”, declara o pastor.

Espaço será cedido para a comunidade para várias práticas esportivas Crédito: Divulgação

O ginásio atende a um padrão oficial de uma quadra de vôlei. Para futsal e basquete, a proporção é reduzida. Alguns esportes que passarão a ser oferecidos pela igreja à comunidade local são ginástica, jiu-jítsu, basquete, caratê e judô. Outras atividades esportivas e artísticas também entrarão na programação posteriormente.

Logo após a inauguração do espaço, terão início as aulas de ginástica e de jiu-jitsu, que serão abertas aos membros e à comunidade do entorno da igreja. Posteriormente, iniciarão as aulas de basquete, caratê e judô.

O ginásio poderá ser utilizado através de reserva antecipada, sujeita à aprovação da equipe de esportes da PIB de Vitória. Inicialmente, a reserva está sendo feita pela secretaria da igreja, mas já está em fase de implantação um aplicativo para poder facilitar o agendamento.

Inauguração