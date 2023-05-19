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Esporte Capixaba

Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES neste fim de semana

Competições de skate, atletismo e basquete movimentam o ES de ponta a ponta; Copa ES e Brasileirão Série D agitam os gramados capixabas
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

19 mai 2023 às 17:05

Publicado em 19 de Maio de 2023 às 17:05

Skate

  • Festival Feminino de Skateboarding
    Onde: Parque Caminho do Mar, Av. Meridional - Cidade Continental (Oceania), Serra
    Quando: sábado (20) e domingo (21)
    Horário:  sábado: 13h às 18h / domingo 8h às 19h
    Entrada franca;

    O festival terá workshops sobre temas importantes dentro do mundo do skate e a disputa é realizada entre oito categorias. Quem conquistar o 1º lugar nas categorias amadora, veterana e profissional vai garantir o troféu da competição, além de passagens aéreas para a disputa de um campeonato na Argentina, no mês de julho.

Futebol Capixaba

  • Copa Espírito Santo

    Capixaba x S.C Brasil Capixaba
    Onde:     Gil Bernardes, Vila Velha
    Quando: sábado (20)
    Horário: 15h
    Ingressos: sem informações

    Serra x Rio Branco VNI
    Onde: Robertão, Serra
    Quando: sábado (20)
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

    Nova Venécia x São Mateus
    Onde: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
    Quando: sábado (20)
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

    G.E.L x Rio Branco A.C
    Onde: Gil Bernardes, Vila Velha
    Quando: domingo (21)
    Horário: 15h
    Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

    Pinheiros x Real Noroeste
    Onde: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
    Quando: quarta-feira (24)
    Horário: 15h
    Ingressos: sem informações

    Linhares x Porto Vitória
    Onde: Conilon, Jaguaré
    Quando: quarta-feira (24)
    Horário: 19h30

  • Campeonato Brasileiro Série D

    Real Noroeste x Vitória
    Onde:     José Olímpio da Rocha (Rochão), Águia Branca
    Quando: sábado (20)
    Horário: 15h30
    Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)

Atletismo

  • Pedra Azul Night Run 7km
    Quando:     sábado (20)
    Largada: 19h, ao lado do Restaurante Passos
    Chegada: Azurra, ao final da Rota do Lagarto
  • Corrida Maçônica Cidade de Vitória 6km e 10km
    Quando:     domingo (21)
    Largada: 7h, na Grande Loja Maçônica do Espírito Santo
    Local: Avenida Joubert de Barros, Bento Ferreira - Vitória

  • Santader Track&Field Run Series 5km e 10km
    Quando: domingo (21)
    Largada: 7h, no Shopping Vitória
    Local: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá - Vitória

    Desde 2022, algumas iniciativas foram feitas para deixar o circuito da Santander Track&Field Run Series mais sustentável e vão continuar em ação para 2023. A principal delas é a eliminação dos copos plásticos de água substituídos por latas e a redução de resíduos em geral, como a diminuição do uso de papéis, lonas e a emissão de gases.

  • Copa Norte Capixaba de Corrida de Rua (3ª etapa) 6km e 12km
    Quando: domingo (21)
    Largada: 7h30, na praça central de Água Doce do Norte
    Local: Rua IV, Vila Nelita

Basquete

  • Campeonato Brasileiro de Seleções sub-16 - Finais
    Onde:     Arena Jacaraípe, Serra
    Quando: domingo (21)
    Horário: a partir de 9h
    Entrada franca;

    Equipes do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná disputam o título nacional, tanto no naipe masculino, quanto no feminino.

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