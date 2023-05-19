Agenda Esportiva: confira as principais competições do ES neste fim de semana

Skate
- Festival Feminino de Skateboarding
Onde: Parque Caminho do Mar, Av. Meridional - Cidade Continental (Oceania), Serra
Quando: sábado (20) e domingo (21)
Horário: sábado: 13h às 18h / domingo 8h às 19h
Entrada franca;
O festival terá workshops sobre temas importantes dentro do mundo do skate e a disputa é realizada entre oito categorias. Quem conquistar o 1º lugar nas categorias amadora, veterana e profissional vai garantir o troféu da competição, além de passagens aéreas para a disputa de um campeonato na Argentina, no mês de julho.
Futebol Capixaba
- Copa Espírito Santo
Capixaba x S.C Brasil Capixaba
Onde: Gil Bernardes, Vila Velha
Quando: sábado (20)
Horário: 15h
Ingressos: sem informações
Serra x Rio Branco VNI
Onde: Robertão, Serra
Quando: sábado (20)
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
Nova Venécia x São Mateus
Onde: Zenor Pedrosa, Nova Venécia
Quando: sábado (20)
Horário: 15h
Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
G.E.L x Rio Branco A.C
Onde: Gil Bernardes, Vila Velha
Quando: domingo (21)
Horário: 15h
Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)
Pinheiros x Real Noroeste
Onde: João Soares de Moura Filho, Pinheiros
Quando: quarta-feira (24)
Horário: 15h
Ingressos: sem informações
Linhares x Porto Vitória
Onde: Conilon, Jaguaré
Quando: quarta-feira (24)
Horário: 19h30
- Campeonato Brasileiro Série D
Real Noroeste x Vitória
Onde: José Olímpio da Rocha (Rochão), Águia Branca
Quando: sábado (20)
Horário: 15h30
Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
Atletismo
- Pedra Azul Night Run 7km
Quando: sábado (20)
Largada: 19h, ao lado do Restaurante Passos
Chegada: Azurra, ao final da Rota do Lagarto
- Corrida Maçônica Cidade de Vitória 6km e 10km
Quando: domingo (21)
Largada: 7h, na Grande Loja Maçônica do Espírito Santo
Local: Avenida Joubert de Barros, Bento Ferreira - Vitória
- Santader Track&Field Run Series 5km e 10km
Quando: domingo (21)
Largada: 7h, no Shopping Vitória
Local: Avenida Américo Buaiz, Enseada do Suá - Vitória
Desde 2022, algumas iniciativas foram feitas para deixar o circuito da Santander Track&Field Run Series mais sustentável e vão continuar em ação para 2023. A principal delas é a eliminação dos copos plásticos de água substituídos por latas e a redução de resíduos em geral, como a diminuição do uso de papéis, lonas e a emissão de gases.
- Copa Norte Capixaba de Corrida de Rua (3ª etapa) 6km e 12km
Quando: domingo (21)
Largada: 7h30, na praça central de Água Doce do Norte
Local: Rua IV, Vila Nelita
Basquete
- Campeonato Brasileiro de Seleções sub-16 - Finais
Onde: Arena Jacaraípe, Serra
Quando: domingo (21)
Horário: a partir de 9h
Entrada franca;
Equipes do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná disputam o título nacional, tanto no naipe masculino, quanto no feminino.