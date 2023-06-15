Cetaf vai disputar Liga de Desenvolvimento de Basquete no RS

Cetaf embarcou para o Rio Grande do Sul para a disputa nacional Crédito: Divulgação

A equipe do Instituto Viva Vida (IVV/Cetaf) embarcou, nesta quinta-feira (15), para o Rio Grande do Sul , onde vai disputar a primeira fase da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB). Os jogos do torneio, considerado a principal competição de desenvolvimento do esporte e a porta de entrada para o Novo Basquete Brasil (NBB), acontecerão no ginásio do Sesi, em Caxias do Sul (RS), reunindo atletas até 22 anos.

O primeiro jogo do IVV/Cetaf na competição acontece nesta sexta-feira (16), às 19 horas, contra Caxias do Sul, os donos da casa. Nos dias seguintes, a equipe enfrenta, na sequência: Coritiba Monsters, no sábado (17), Pato Basquete, no domingo (18), União Corinthians, na terça-feira (20) e Joinville, na quara-feira (21).

Após dez anos fora da principal competição nacional, a equipe capixaba volta este ano entre os azarões do torneio, mas sendo considerado um time para que os adversários fiquem de olho. A razão disso são os resultados recentes em campeonatos brasileiros realizados nos últimos anos, incluindo um título Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19, disputado em agosto do ano passado, na Serra.

“Estamos indo participar de um campeonato onde estarão jogando os melhores jogadores até 22 anos do país, então o nível é muito alto. Estamos querendo dar a oportunidade para os nossos atletas da base vivenciarem e terem essa experiência. Este é um projeto a médio prazo e daqui alguns anos queremos entrar em busca de algo maior. Acredito que será um bom início de ciclo”, disse o treinador João Victor Freitas.

Juventude

Apesar de poder inscrever atletas até 22 anos, a maior parte do grupo do IVV/Cetaf será formado por jogadores um pouco mais novos, segundo Freitas.

“O time que vai viajar para esta primeira etapa da LDB é a base da nossa equipe Sub 18/19, que participou dos brasileiros em 2022. Trouxemos três atletas de fora para agregar dentro do grupo e trazer um pouco mais de força física, experiência e rodagem. Esses atletas chegaram tem menos de uma semana, então acredito que vamos sofrer com essa parte de entrosamento e conjunto para a primeira etapa, mas é algo que pretendemos melhorar ao longo dos jogos”, finaliza.

LDB 2023

A fórmula de disputa da Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) para esta temporada também já está definida. As 24 equipes serão distribuídas em dois grupos com 12 times. Na fase de classificação, cada equipe jogará 11 vezes, enfrentando todos os demais adversários do grupo.

Esta fase será dividida em duas etapas, com a primeira sendo realizada em junho e a segunda já no mês seguinte. As quatro melhores equipes de cada grupo se classificam para a etapa final, que acontece entre o final de agosto e o início de setembro, na sede do Paulistano, em São Paulo.

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