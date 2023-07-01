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É hoje! Esquiva Falcão luta pelo cinturão mundial dos pesos-médios

Medalhista olímpico e número um do ranking mundial vai enfrentar o alemão Vincenzo Gualtieri neste sábado (1), a partir das 14h55, na casa do adversário

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jul 2023 às 02:00
Esquiva Falcão teve sequência de treinos nos Estados Unidos e no Brasil
Esquiva Falcão teve sequência de treinos nos Estados Unidos e na Alemanha Crédito: Vitor Patrício
Chegou a hora. O pugilista capixaba Esquiva Falcão luta neste sábado (1) contra o alemão Vincenzo Gualtieri na disputa do cinturão dos pesos-médios (até 72,6kg) da Federação Internacional de Boxe (FIB). O desafio será na casa do adversário, na cidade de Wuppertal, localizada na região administrativa de Düsseldorf.
O medalhista olímpico de boxe já está se preparando para essa luta há bastante tempo. Começou os treinamentos na Califórnia, Estados Unidos, orientado pelo experiente técnico Robert Garcia, e está na Alemanha desde o dia 23, onde enfrentou a falta de estrutura para realizar os seus treinamentos.
O brasileiro não sobe nos ringues desde maio de 2022. Isso por conta da indefinição sobre o adversário na luta pelo cinturão. Inicialmente, Esquiva iria enfrentar Gennady Golovkin, do Cazaquistão, o que acabou não se concretizando. Vários nomes foram especulados até chegarem no nome de Vicenzo Gualtieri, que atualmente é o terceiro do ranking, com 21 lutas, 20 vitórias (7 por KO) e 1 empate.
A estratégia do capixaba é bem clara: definir a luta por nocaute, tirando a decisão das mãos dos juízes. Seu cartel de 30 lutas invicto o credencia para vencer antes do sexto assalto. Além disso, segundo o próprio lutador, a família tem sido um grande combustível para conseguir atingir um alto nível.

Família vai se reunir em Vila Velha

Como a luta de Esquiva será na Alemanha, sua família não poderá estar presente. Presencialmente, é claro, pois as boas energias estarão sendo mandadas daqui do Espírito Santo. Os familiares irão se reunir em Vila Velha, a partir de 15h, incluindo o pai Touro Moreno, tradicional pugilista capixaba de 85 anos. Para ele, será um imenso orgulho assistir o filho conquistando o cinturão mundial.

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