É hoje! Esquiva Falcão luta pelo cinturão mundial dos pesos-médios

Chegou a hora. O pugilista capixaba Esquiva Falcão luta neste sábado (1) contra o alemão Vincenzo Gualtieri na disputa do cinturão dos pesos-médios (até 72,6kg) da Federação Internacional de Boxe (FIB). O desafio será na casa do adversário, na cidade de Wuppertal, localizada na região administrativa de Düsseldorf.

O brasileiro não sobe nos ringues desde maio de 2022. Isso por conta da indefinição sobre o adversário na luta pelo cinturão. Inicialmente, Esquiva iria enfrentar Gennady Golovkin, do Cazaquistão, o que acabou não se concretizando. Vários nomes foram especulados até chegarem no nome de Vicenzo Gualtieri, que atualmente é o terceiro do ranking, com 21 lutas, 20 vitórias (7 por KO) e 1 empate.