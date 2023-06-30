Karol Rosa busca mais uma vitória no UFC para voltar à corrida do cinturão

Karol Rosa vai em busca de mais uma vitória no UFC Crédito: UFC/Divulgação

A lutadora capixaba Karol Rosa terá um desafio e tanto neste sábado (1). Ela vai enfrentar a russa Yana Santos, no UFC Vegas 76, em Las Vegas, Estados Unidos. A luta será válida pela categoria peso-pena, no entanto, Karol pertence ao peso-galo, onde é a 9° colocada do ranking, enquanto a adversária da noite ocupa a 6° posição.

Natural de Vila Velha , a capixaba acumula um cartel de 16 vitória e 5 derrotas. Começou no MMA profissional desde 2012 e entrou para a maior categoria do esporte em 2019. Sua última luta foi na derrota para Norma Durmont, quando acabou até sofrendo um corte violento no olho, que viralizou e até o dono da franquia, Dana White, publicou em suas redes sociais.

O início de Karol Rosa foi muito bom, com 4 vitórias consecutivas. Depois, a sequência foi interrompida e passou a alternar entre triunfos e derrotas. Para ela, isso se explica com o crescimento do nível das adversárias. “Eu acho que com o passar do tempo você vai pegando adversárias mais duras, mais difíceis, mas cada vitória e derrota que tive foi um amadurecimento, onde pude melhorar algumas coisas do meu jogo”, analisou.

A luta contra a russa Yana Santos será na categoria peso-pena, uma acima em termos de peso do que a categoria a qual a brasileira pertence, o peso-galo. O fato, porém, não incomoda em nada a lutadora. “Não alterou muito (a preparação), pois a minha adversária também é do mesmo peso (galo). Como peguei a luta duas semanas antes, conversei com meu empresário e coloquei na categoria de cima, mas isso não altera nada, estou confiante”.

O último desafio que Karol participou não terminou muito bem para a brasileira. Além da derrota por decisão dos juízes, ela sofreu um corte grave na pálpebra do olho direito. “Na hora da luta eu nem senti nada, vi o sangue escorrendo e não imaginava que era meu olho, pensei que fosse o supercílio. Foi a lesão mais séria que tive, já quebrei as duas mãos, mas não foi no UFC. Levar os pontos depois da luta que foi complicado, pois é uma região bem delicada. Mas agora estou 100%, só ficou uma cicatriz na região”, contou a lutadora sobre o episódio.

Análise da luta e sonho do cinturão

Sobre a próxima luta, Karol já tem sua estratégia definida. “Sempre me mantenho treinando, aperfeiçoando meu jogo. Nessa luta eu quero chegar e lutar, sentir a luta no primeiro round, estou focada no muay thai, mas posso mudar durante a luta. A adversária gosta mais de lutar na grade, um pouco em pé, vamos ver, estou empolgada”, analisou.