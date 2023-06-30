Karol Rosa busca mais uma vitória no UFC para voltar à corrida do cinturão

A lutadora capixaba Karol Rosa terá um desafio e tanto neste sábado (1). Ela vai enfrentar a russa Yana Santos, no UFC Vegas 76, em Las Vegas, Estados Unidos. A luta será válida pela categoria peso-pena, no entanto, Karol pertence ao peso-galo, onde é a 9° colocada do ranking, enquanto a adversária da noite ocupa a 6° posição.
Natural de Vila Velha, a capixaba acumula um cartel de 16 vitória e 5 derrotas. Começou no MMA profissional desde 2012 e entrou para a maior categoria do esporte em 2019. Sua última luta foi na derrota para Norma Durmont, quando acabou até sofrendo um corte violento no olho, que viralizou e até o dono da franquia, Dana White, publicou em suas redes sociais.
O início de Karol Rosa foi muito bom, com 4 vitórias consecutivas. Depois, a sequência foi interrompida e passou a alternar entre triunfos e derrotas. Para ela, isso se explica com o crescimento do nível das adversárias. “Eu acho que com o passar do tempo você vai pegando adversárias mais duras, mais difíceis, mas cada vitória e derrota que tive foi um amadurecimento, onde pude melhorar algumas coisas do meu jogo”, analisou.
A luta contra a russa Yana Santos será na categoria peso-pena, uma acima em termos de peso do que a categoria a qual a brasileira pertence, o peso-galo. O fato, porém, não incomoda em nada a lutadora. “Não alterou muito (a preparação), pois a minha adversária também é do mesmo peso (galo). Como peguei a luta duas semanas antes, conversei com meu empresário e coloquei na categoria de cima, mas isso não altera nada, estou confiante”.
O último desafio que Karol participou não terminou muito bem para a brasileira. Além da derrota por decisão dos juízes, ela sofreu um corte grave na pálpebra do olho direito. “Na hora da luta eu nem senti nada, vi o sangue escorrendo e não imaginava que era meu olho, pensei que fosse o supercílio. Foi a lesão mais séria que tive, já quebrei as duas mãos, mas não foi no UFC. Levar os pontos depois da luta que foi complicado, pois é uma região bem delicada. Mas agora estou 100%, só ficou uma cicatriz na região”, contou a lutadora sobre o episódio.
Análise da luta e sonho do cinturão
Sobre a próxima luta, Karol já tem sua estratégia definida. “Sempre me mantenho treinando, aperfeiçoando meu jogo. Nessa luta eu quero chegar e lutar, sentir a luta no primeiro round, estou focada no muay thai, mas posso mudar durante a luta. A adversária gosta mais de lutar na grade, um pouco em pé, vamos ver, estou empolgada”, analisou.
Vencer uma adversária que está na sexta colocação do ranking pode ser muito importante para um objetivo que a capixaba tem: lutar pelo cinturão. Segundo ela, é possível alcançar esse feito. “Acredito bastante no cinturão. Quando a Amanda Nunes era dona do cinturão não tinha muito giro, mas com a aposentadoria dela ficou mais fácil. Se eu ganhar da minha adversária, que é sexta no ranking, já tenho uma chance boa de ir em busca do cinturão”, afirmou.