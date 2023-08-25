  • Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 21ª rodada
Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 21ª rodada

Fique por dentro dos horários, locais e como acompanhar o seu time do coração em mais uma rodada do Brasileirão 2023
Redação de A Gazeta

25 ago 2023 às 15:19

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 15:19

Brasileirão 2023 pode ser paralisado?
Brasileirão 2023  Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Sábado (26)

  • Flamengo x Internacional
    Local:     Maracanã, Rio de Janeiro
    Horário: 18h30
    Onde assistir: Premiere

  • Corinthians x Goiás
    Local:     Neo Química Arena, São Paulo
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

Domingo (27)

  • Bragantino x Cuiabá
    Local:     Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
    Horário: 11h
    Onde assistir: Premiere

  • Botafogo x Bahia
    Local:     Engenhão, Rio de Janeiro
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta

  • Atlético-MG x Santos
    Local:     Arena MRV, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Globo (MG)

  • América-MG x São Paulo
    Local:     Independência, Belo Horizonte
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Globo (SP)

  • Palmeiras x Vasco
    Local:     Allianz Parque, São Paulo
    Horário: 18h30
    Onde assistir: Premiere

  • Athletico-PR x Fluminense
    Local:     Ligga Arena
    Horário: 18h30
    Onde assistir: Rede Furacão

  • Fortaleza x Coritiba
    Local:     Presidente Vargas, Fortaleza
    Horário: 18h30
    Onde assistir: Premiere

  • Grêmio x Cruzeiro
    Local:     Arena do Grêmio, Porto Alegre
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere e SporTV

