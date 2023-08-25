Campeonato Brasileiro: confira onde assistir aos jogos da 21ª rodada

Sábado (26)
- Flamengo x Internacional
Local: Maracanã, Rio de Janeiro
Horário: 18h30
Onde assistir: Premiere
- Corinthians x Goiás
Local: Neo Química Arena, São Paulo
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere e SporTV
Domingo (27)
- Bragantino x Cuiabá
Local: Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x Bahia
Local: Engenhão, Rio de Janeiro
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta
- Atlético-MG x Santos
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Horário: 16h
Onde assistir: TV Globo (MG)
- América-MG x São Paulo
Local: Independência, Belo Horizonte
Horário: 16h
Onde assistir: TV Globo (SP)
- Palmeiras x Vasco
Local: Allianz Parque, São Paulo
Horário: 18h30
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Fluminense
Local: Ligga Arena
Horário: 18h30
Onde assistir: Rede Furacão
- Fortaleza x Coritiba
Local: Presidente Vargas, Fortaleza
Horário: 18h30
Onde assistir: Premiere
- Grêmio x Cruzeiro
Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere e SporTV