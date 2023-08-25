Fluminense faz 2 a 0 sobre o Olímpia e abre vantagem na Libertadores

Cano marcou o gol que sacramentou a vitória do Fluminense sobre o Olímpia Crédito: Marcelo Gonçalves/Fluminense

O Fluminense fez bem seu dever de casa nesta quinta-feira (24), no Maracanã. O time carioca pressionou os 90 minutos e venceu o Olímpia-PAR por 2 a 0, construindo uma boa vantagem no jogo de ida das quartas de finais da Copa Libertadores. Com o resultado, o Fluminense pode até perder por um gol de diferença no Paraguai, que mesmo assim ficará com a vaga nas semifinais. André e Cano foram os artilheiros da partida.

O Jogo

Começando seu maior jogo na temporada, o Fluminense foi para cima do Olímpia no Maracanã. Nem o tão criticado gramado impediu que o time de Diniz tocasse bem a bola e envolvesse o time paraguaio, que veio com a mesma estratégia da partida contra o Flamengo. Se fechar e perder por poucos. Formando uma linha com três atacantes e com Arias caindo pelos dois lados, o Fluminense abusou das jogadas de linhas de fundo e cruzamentos rasteiros.

O Olímpia só apareceu na reta final, onde assustou a torcida, em chute de Fernando Cardoso. Cano era o jogador do Fluminense que mais finalizava. O argentino tentou pelo menos três e parou no goleiro adversário. Na quarta tentativa optou por escorar para André finalizar e o volante contou com um leve desvio na defesa para abrir o placar e fazer o Maracanã explodir, aos 42 minutos. Cria da base, o jogador completa 150 jogos como profissional nesta partida.

O panorama não mudou na segunda etapa. Querendo encaminhar a classificação, o Fluminense voltou imprimindo um ritmo intenso sobre o Olímpia, que, por sua vez, nem mesmo o gol sofrido fez mudar sua estratégia de só se defender. Desta vez, a pressão surtiu efeito mais rápido e o time carioca aumentou sua vantagem aos 13 minutos. Após bate e rebate na área, a bola sobrou para Cano, que virou um lindo voleio para estufar as redes.

Com dois de vantagem, o Fluminense diminuiu a intensidade e Diniz trocou peças, começando a dar indícios que iria administrar a partida. Mesmo assim, o time seguiu dominando a partida. Cano por pouco não ampliou, ao pegar novo rebote na área. Depois Keno esquentou as luvas do goleiro paraguaio. Na reta final, o Olímpia buscou fazer o que não fez em 90 minutos, mas parou na defesa do Fluminense, que ainda teve uma grande chance de encaminhar a vaga, mas Leo Fernández demorou para finalizar.