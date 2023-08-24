  • Botafogo cede empate ao Defensa y Justicia e decidirá vaga na Argentina
Sul-Americana

Botafogo cede empate ao Defensa y Justicia e decidirá vaga na Argentina

Com o resultado, o Botafogo precisará vencer o Defensa y Justicia por qualquer placar na próxima quarta-feira (30), às 19h, no estádio La Fortaleza, em Lanús, na Argentina. Um novo empate fará com que a classificação seja definida nos pênaltis
Agência Estado

23 ago 2023 às 21:41

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 21:41

Botafogo ficou no empate no Nilton Santos e terá que vencer fora de casa Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Com o time reserva, o Botafogo largou na frente, mas cedeu o empate por 1 a 1 com o Defensa y Justicia nesta quarta-feira (24), no Nilton Santos, no Rio, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O resultado não agradou os torcedores, que vaiaram o time alvinegro após o apito final.
Com o resultado, o Botafogo precisará vencer o Defensa y Justicia por qualquer placar na próxima quarta-feira (30), às 19h, no estádio La Fortaleza, em Lanús, na Argentina. Um novo empate fará com que a classificação seja definida nos pênaltis.

O Jogo

Apesar de ser apontado como um dos candidatos ao título da Sul-Americana, o Botafogo indicou que priorizará o Brasileirão e, por isso, entrou em campo com um time recheado de reservas. Mesmo assim, criou boas oportunidades e teve chance de ir para o intervalo em vantagem, o que acabou não acontecendo.
A principal chance do Botafogo foi aos 34 minutos, quando JP Galvão avançou e mandou para a área. Matheus Nascimento furou e viu a bola chegar em Lucas Fernandes. O meia pegou de canhota para grande defesa do goleiro Bologna.
Aos 38, Victor Sá saiu de cara com Bologna e tentou o toque. O atacante pegou mal na bola e deixou a oportunidade passar. Do outro lado, o Defensa y Justicia foi mais tímido e teve cinco finalizações, sem ameaçar muito o goleiro Gatito Fernández.
No segundo tempo, o Botafogo foi mais eficaz e saiu na frente ao dez minutos. JP Galvão ganhou duas vezes pelo alto e deixou com Diego Costa, que deu para Tchê Tchê. O volante cruzou na cabeça de Gabriel Pires, que mandou para o gol. A bola entrou em câmera lenta e bateu na trave antes de parar no fundo das redes.
O Botafogo continuou dominando a partida, mas levou um susto, aos 29 minutos. Togni recebeu belo lançamento, dominou, invadiu a área e chutou cruzado. A bola passou rente à trave de Gatito.
A situação parecia confortável para o Botafogo até que o Defensa y Justicia empatou. Aos 32, Nicolás Fernández arriscou da intermediária para a defesa de Gatito. Na sobra, o goleiro fez um milagre no chute de Tripichio, mas a bola bateu em Víctor Cuesta e voltou para o próprio jogador do clube argentino, que só empurrou.
O jogo ficou aberto no fim, mas o time argentino se fechou e impediu que o Botafogo abrisse vantagem na luta por vaga na semifinal.

