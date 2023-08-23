O Flamengo enviou um ofício à CBF para enfrentar o Athletico-PR no Kleber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para o dia 13 de setembro, uma quarta-feira, às 21h30, e o clube do Rio de Janeiro aguarda o aval da entidade máxima do futebol nacional para concretizar o duelo em solo capixaba.
A coluna do jornalista Filipe Souza já havia adiantado o interesse do clube da Gávea em mandar a partida na principal praça esportiva do Espírito Santo, e no início da tarde desta quarta-feira (24), a informação foi oficializada.
O Flamengo pode retornar ao Espírito Santo após oito meses, já que em janeiro enfrentou o Madureira pelo Campeonato Carioca no mesmo local. O clube comandado por Jorge Sampaoli definiu Cariacica como sede da partida após o fechamento do Maracanã para reparos no gramado.
Anteriormente, Mané Garrincha, em Brasília, e Neo Química Arena, em São Paulo, também foram procurados, mas as tratativas não avançaram.
Flamengo aguarda aval da CBF para oficializar partida no Kleber Andrade