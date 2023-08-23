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Futebol

Flamengo aguarda aval da CBF para oficializar partida no Kleber Andrade

Com o fechamento do Maracanã para reparos no gramado, Rubro-Negro pode voltar ao ES para enfrentar o Athletico-PR, pelo Brasileirão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 12:59

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 12:59

BKDP Festival acontece nos dias 24 e 25 de setembro, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Bernardo Bracony
O Flamengo enviou um ofício à CBF para enfrentar o Athletico-PR no Kleber Andrade, em Cariacica, pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para o dia 13 de setembro, uma quarta-feira, às 21h30, e o clube do Rio de Janeiro aguarda o aval da entidade máxima do futebol nacional para concretizar o duelo em solo capixaba.
A coluna do jornalista Filipe Souza já havia adiantado o interesse do clube da Gávea em mandar a partida na principal praça esportiva do Espírito Santo, e no início da tarde desta quarta-feira (24), a informação foi oficializada.

O Flamengo pode retornar ao Espírito Santo após oito meses, já que em janeiro enfrentou o Madureira pelo Campeonato Carioca no mesmo local. O clube comandado por Jorge Sampaoli definiu Cariacica como sede da partida após o fechamento do Maracanã para reparos no gramado.
Anteriormente, Mané Garrincha, em Brasília, e Neo Química Arena, em São Paulo, também foram procurados, mas as tratativas não avançaram.
Flamengo aguarda aval da CBF para oficializar partida no Kleber Andrade

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