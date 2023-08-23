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Futebol

Palmeiras visita Deportivo Pereira mirando semifinal da Libertadores

Verdão entra em campo na noite desta quarta-feira (23), a partir de 21h30, e vai focado em manter uma das melhores campanhas da competição
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

23 ago 2023 às 11:27

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 11:27

Raphael Veiga tem sido um dos principais nomes da atual campanha do Palmeiras
Raphael Veiga tem sido um dos principais nomes da atual campanha do Palmeiras Crédito: Cesar Greco
O Palmeiras inicia a disputa por uma vaga para a fase semifinal da Copa Libertadores ao enfrentar o Deportivo Pereira (Colômbia), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (23) no Estádio Hernán Ramírez Villegas, no confronto de ida das quartas de final da competição sul-americana. A partida conta com transmissão ao vivo da TV Gazeta.
Após encerrar a fase de grupos da competição com a melhor campanha geral e despachar o Atlético-MG nas oitavas, o Verdão chega motivado ao confronto com os colombianos. Porém, ao ser questionado se teria facilidades diante da equipe que fez a pior campanha na etapa inicial da competição entre os que alcançaram as oitavas de final, o técnico Abel Ferreira afirmou que não.
“É um jogo de cada vez. Vamos enfrentar um time muito competitivo. Sabemos da dificuldade que encontraremos. Se estão nessa eliminatória é porque têm qualidade. Respeito os adversários. Temos que dar o nosso melhor, pois temos responsabilidade de passar, assim como eles”, declarou o comandante do Verdão em entrevista coletiva após vitória de 2 a 0 sobre o Cuiabá pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Para um confronto tão importante, Abel Ferreira deve contar com força máxima, após o volante Gabriel Menino e o atacante Dudu treinarem normalmente na atividade realizada na última terça-feira (22). Com isso, o Verdão deve entrar em campo com a seguinte formação: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

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