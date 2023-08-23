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Consequências

SBT demite humorista que brincou com morte do pai de jogador do Corinthians

Emissora que transmitiu a partida entre a equipe paulista e o Estudiantes, da Argentina, emitiu comunicado oficial onde afirmava que o comediante não faz mais parte da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 ago 2023 às 18:59

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 18:59

Eros Prado afirmou que Gustavo Mosquito chutou para fora em um lance
Eros Prado afirmou que Gustavo Mosquito chutou para fora em um lance "para o pai dele", que faleceu em 2021 Crédito: Instagram/Reprodução e Abraão Soares/Onzex Press
Após fazer piada com a morte do pai do jogador Gustavo Mosquito, do Corinthians, o humorista Eros Prado foi demitido pelo SBT. A empresa de comunicação, que transmitiu a partida entre a equipe paulista e o Estudiantes, onde o fato ocorreu, emitiu uma nota oficial nesta quarta-feira (23), afirmando que removeu o comediante do seu quadro de comentaristas.

Entenda o caso

Na partida entre Corinthians e Estudiantes, pela Copa Sul-Americana, a transmissão falou sobre a volta de Gustavo Mosquito aos gramados após 10 meses parado, e citou o falecimento de Gerson Dutra Silva, pai do jogador. Nos acréscimos, o atacante desperdiçou uma chance clara de gol e chutou a bola para cima. Eros Prado, que estava comentando a partida, afirmou que Gustavo "chutou a bola para o pai dele".
O trecho da transmissão chegou ao jogador, que compartilhou sua indignação nas redes sociais. "Brincadeira tem limite, Nada justifica o gol que errei hoje, mas não aceito esse tipo de comentário, que falta de respeito. Acha que pode falar o que quer. Espero que você nunca passe por isso", afirmou.
O humorista também se pronunciou nas redes sociais, e pediu perdão pelo comentário.

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