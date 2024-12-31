Relembre como foi a temporada 2024 do futebol capixaba

Rio Branco é o grande campeão do Capixabão 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Chegou ao fim mais uma temporada do futebol capixaba. O ano de 2024 foi marcado pelo 38º título estadual do Rio Branco, pela volta de Capixaba e Vilavelhense à Série A do Capixabão e pelo título inédito do Porto Vitória na Copa Espírito Santo.

No cenário nacional, apenas o Real Noroeste avançou de fase na disputa da Série D do Brasileirão. Na Copa do Brasil, o futebol capixaba caiu ainda na primeira fase. Já na Copa Verde, o Capa-Preta venceu o duelo caseiro e foi às oitavas.

Na base, 2024 foi mais um ano de domínio do Porto Vitória. Porém, desta vez, o Verdão foi campeão de todas as dez competições oficiais promovidas pela Federação de Futebol (FES). No feminino, o Prosperidade acabou com a hegemonia do Vila Nova e foi realizada o primeiro torneio de base da modalidade.

Para relembrar os principais momentos da temporada, A Gazeta Esportes traz uma retrospectiva de como foi a temporada 2024. Confira o que de mais importante aconteceu no futebol capixaba!

Campeonato Capixaba

Rio Branco é o grande campeão do Capixabão 2024 Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Em janeiro a bola já estava rolando nos gramados do Espírito Santo com a disputa do Campeonato Capixaba. E o ano de 2024 foi marcado por mais uma conquista do maior campeão do futebol local: O Rio Branco.

Com a injeção de investimentos da SAF, o time capa-preta voltou a levantar a taça do Estadual, após nove anos. Na primeira fase, goleada de 4 a 0 sobre a arquirrival Desportiva Ferroviária e triunfo no clássico Vi-Rio, contra o Vitória.

No mata-mata, o time que foi comandado por Rodrigo César foi testado ao extremo. Nas quartas de final, apesar da vitória sobre o Nova Venécia, no jogo de ida, o Brancão levou um susto, na volta, mas garantiu a vaga. Nas semifinais, mais um confronto complicado. O adversário foi o Porto Vitória, que vendeu caro a vaga para a decisão, apesar do Rio Branco ter saído com a vitória em ambos os jogos.

Enfim, o Capa-Preta chegou às finais diante do xará Rio Branco-VN, que até as rodadas finais lutava contra o rebaixamento. Ao contrário da decisão de 2020, desta vez o clube centenário saiu vencedor. No jogo de ida, vitória por 2 a 1, com direito a um gol de placa do atacante Maranhão. Na volta, derrota por 1 a 0, com o título definido nos pênaltis. Com o brilho do goleiro Neguete e a estrela do atacante Edinho, o Rio Branco sagrou-se campeão e garantiu a volta à Série D, em 2025.

Copa Espírito Santo

Porto Vitória vence o Vitória por 1 a 0 e é campeão da Copa ES 2024 Crédito: Carlos Alberto Silva

Em 2024, a Copa Espírito Santo conheceu um novo campeão. Com uma campanha incontestável, o Porto Vitória conquistou o primeiro título profissional de sua história de 10 anos.

Na decisão, o Verdão enfrentou o Vitória, time com mais títulos da Copa ES. Com um gol do atacante Patrick Leonardo, no segundo tempo, o time do técnico Fábio Brostel também assegurou a vaga para a Série D do Brasileirão 2025.

Série B - Campeonato Capixaba

Zé Gatinha ajudou o Capixaba a ser campeão da Série B do Estadual Crédito: Henrique Montovanelii/FES

A Série B do Campeonato Capixaba encerrou a temporada do futebol profissional no Espírito Santo. Apontados como favoritos, Capixaba e Vilavelhense sobraram e conquistaram o acesso para a primeira divisão.

Na decisão, em jogo único, no estádio Kleber Andrade, o Tubarão levou a melhor e ficou o título da competição. Comandado pelo meia Zé Gatinha, autor do gol da vitória de 1 a 0, na final, o Capixaba levantou a taça da Série B após 29 anos.

Copa do Brasil

Gramado do José Olímpio da Rocha ficou alagado e partida entre Real Noroeste e Cuiabá, válida pela Copa do Brasil, teve que ser adiada Crédito: SporTV/Reprodução

O ano de 2024 foi mais um que o futebol capixaba não avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O Nova Venécia foi quem ao menos se aproximou da vaga, quando abriu o placar diante do Botafogo-SP. Porém, no segundo tempo, o Leão do Norte sofreu dois gols e foi eliminado.

O Real Noroeste enfrentou o Cuiabá. O jogo chegou a ser adiado em um dia, por conta da chuva que alagou o gramado do José Olímpio da Rocha. Na tarde seguinte, a chuva continuou, o gramado seguiu cheio de poças, mas a arbitragem permitiu a realização da partida. Com a bola rolando, o time de Águia Branca levou uma goleada de 4 a 1 e se despediu da competição.

Copa Verde

Em 2024, a Copa Verde teve pela primeira vez um confronto entre equipes do Espírito Santo. Real Noroeste e Rio Branco disputaram uma vaga para as oitavas de final. No José Olímpio da Rocha, com um gol polêmico, o Capa-Preta levou a melhor e avançou.

Nas oitavas, o adversário era o Vila Nova, de Goiás. Jogando em Goiânia, no estádio OBA, o Brancão perdeu a partida por 1 a 0 e se despediu da competição regional.

Série D - Campeonato Brasileiro

Serra e Real Noroeste empataram em partida válida pela Série D Crédito: Wendrel Vieira / Serra F.C

Na Série D do Brasileirão, Serra e Real Noroeste representaram o Espírito Santo. Na fase de grupos, o Tricolor Serrano, rebaixado no Estadual, começou melhor e figurou no G-4 do Grupo 6 durante grande parte das 14 rodadas. O Real Noroeste, que iniciou a disputa com uma campanha irregular, se recuperou no fim e, na última rodada, ultrapassou o Cobra-Coral a avançou.

Na segunda fase, o time de Águia Branca encontrou um velho conhecido: o Brasiliense. E, mais uma vez, o time capixaba saiu derrotado. No jogo de ida, em Barra de São Francisco, o Real perdeu por 2 a 0 e, na volta, no Serejão empate por 2 a 2.

Futebol de Base

Porto Vitória é bicampeão da Copa ES Sub-20. Crédito: Foto: Bissin12

Desde a sua fundação, há dez anos, o Porto Vitória domina a base no Espírito Santo. No entanto, em 2024, o clube alcançou um feito inédito: conquistou os títulos de todas as dez competições oficiais da temporada do futebol capixaba.

No Campeonato Capixaba sub-20, levantou a taça ao superar o Rio Branco, nas finais. Com o título, assegurou as vagas para a Copa SP de Futebol Júnior e para a Copa do Brasil da categoria, ambas em 2025.

No Estadual Sub-17, mais uma conquista, agora com um triunfo sobre o Vitória. Assim como no sub-20, o Porto também assegurou o direito de representar o Espírito Santo na Copa do Brasil da categoria. Nos Estaduais Sub-15, 13 e 11, mais três taças sobre Sport-ES, Doze e Rio Branco-VN, respectivamente.

Virou o semestre, começaram as disputas da Copa Espírito Santo e o Porto seguiu dominante. No Sub-20, novamente foi campeão sobre o Rio Branco, na disputa por pênaltis. E, no sub-17, 15, 13 e 11, mais quatro taças em triunfos nas finais contra Linhares FC, Doze e Aster (no 13 e 11), respectivamente.

Futebol Feminino

A equipe do Prosperidade sagrou-se campeão do Capixabão Feminino 2024 Crédito: Prosperidade/Divulgação

A temporada 2024 no futebol feminino foi de mudanças. Vice-campeão em cinco oportunidades, o Prosperidade sobrou, derrotou o octacampeão Vila Nova na decisão e conquistou o título inédito do Campeonato Capixaba Feminino. Com a taça, o Prospê vai representar o Espírito Santo na Série A-3 do Brasileirão Feminino de 2025.

Esse ano, o Vila jogou mais uma vez a Terceira Divisão Nacional e foi novamente eliminado na primeira fase, com duas derrotas para o Vasco, que viria a se sagrar campeão três meses depois.