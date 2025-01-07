Conheça os jogadores capixabas que estão jogando a Copinha 2025

A Copa SP de Futebol Júnior 2025 já começou com a presença 3.610 jogadores inscritos, nos 128 times participantes. Entre eles, 71 nasceram no Espírito Santo, de acordo com a listagem fornecida pela Federação Paulista de Futebol.
Capixabas nos gigantes
Dez capixabas estão nos elencos de clubes gigantes do futebol brasileiro. Três estão no Atlético-MG: o goleiro Kaio, o lateral Pascini e o meia Yann Neves, colatinense, que disputou as duas partidas do Galo na Copinha.
Ainda no futebol mineiro tem o lateral-esquerdo Kauã Prates, do Cruzeiro, que é natural de Montanha. Com apenas 16 anos e titular do time sub-20 da Raposa, o jogador chegou a ser observado pelo técnico Fernando Diniz para ser utilizado na equipe profissional. Kauã também já foi convocado para as seleções brasileiras de base.
Times cariocas
No Rio de Janeiro, tem capixabas no Botafogo, no Flamengo e no Fluminense. No Alvinegro tem o volante Kaio Santos e o zagueiro Paulo Gustavo. Kaio jogou as duas partidas do time na Copinha, enquanto Paulo disputou apenas a partida deste domingo, quando o Bota venceu o Floresta.
No Flamengo, o representante do futebol capixaba é o goleiro Lucas Furtado. Aos 19 anos, o muquiense é campeão da Copa do Brasil Sub-17, do Brasileirão Sub-17 e 20, da Libertadores Sub-20 e Mundial Sub-20. No Tricolor Carioca, o zagueiro João Victor Loiola foi titular na estreia diante da Inter de Limeira. Nascido em Vitória, o defensor está no Flu desde a categoria sub-15.
De Aracruz para o Inter
O zagueiro Esley é o único capixaba no Internacional, de Porto Alegre. Natural de Aracruz, o defensor de 17 anos e 1,84m de altura está no clube gaúcho desde 2022 e foi revelado pelo Tigres, clube de base do treinador Raí Souza.
Outro capixaba atuando em um clube da Série A, na Copinha, é o zagueiro Lucas Loss, do São Paulo. Nascido em Vitória, o defensor está no Tricolor Paulista desde 2021 e conquistou a Copa do Brasil Sub-20, no último mês de dezembro.
Nos clubes do ES
Representantes do Espírito Santo na Copa SP de Futebol Júnior 2025, Porto Vitória e Rio Branco-ES têm o maior número de jogadores capixabas em seus respectivos elencos.
No Verdão da Capital são 17, dos 26 inscritos. Destaques para os titulares na estreia: os zagueiros João Victor e Daniel, os laterais PH e Kayque Cardoso e o volante Da Matta. No Capa-Preta são 15 os jogadores nascidos no Espírito Santo. Entre eles o zagueiro João Lucas, os goleiros Luiz Vianna e Matheus Pires, os volantes Zé Augusto e Edmílson, e o atacante Luis Tanque.
Na filial do Aster, de Itaquaquecetuba, tem mais sete jogadores capixabas. Os meias Abner Feijão e Davi Pinheiro, o lateral Davi Corsini, o volante Fontes, e os atacantes Diego Reis, Lucão e Batata, que estava no Botafogo e se transferiu para o Aster no ano passado. Batata, que foi o destaque da estreia ao marcar dois gols na goleada de 4 a 1 sobre o Dourados (assista abaixo).
