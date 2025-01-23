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A volta do ídolo

Neymar já é questão de tempo na Vila, e o Santos mostra que precisa dele

Próximo do retorno, atacante teve nome clamado pela torcida do Peixe, que acabou derrotado, de virada, pelo Palmeiras, no Paulistão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2025 às 14:07

Publicado em 23 de Janeiro de 2025 às 14:07

 A Vila Belmiro chamou Neymar na noite desta quarta-feira (22).
Neymar comemora gol histórico com a camisa da Seleção Brasileira
Neymar comemora gol histórico com a camisa da Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF
O torcedor do Santos mostrou que já conta com o sonhado retorno de Neymar. E o Peixe tratou de não frear essa empolgação durante o clássico contra o Palmeiras. O Verdão venceu no fim, de virada, por 2 a 1.
A Vila esteve cheia de camisas azuis de 2012/2013, talvez o manto que mais represente a primeira passagem de Neymar.
Antes de a bola rolar, a torcida gritou: "Volta para a sua casa, Neymar". No primeiro gol, Guilherme reforçou esse coro.
Vestindo a camisa 10, o atacante marcou de falta e se mostrou mais um torcedor na comemoração. Ele fez a tradicional careta de Neymar e ainda fez um gesto de assinatura. Na entrevista, despistou e falou, com sorriso de canto de boca, que seu filho é fã do Neymar e que a filha é desenhista.
Nas redes sociais, o Santos usou as fotos e vídeos da comemoração de Guilherme. A maior parte dos comentários para o "estagiário" foi: 'Você sabe de algo".
Esse otimismo do torcedor e de Guilherme também existe na diretoria do Santos e em Neymar e seus representantes.
O UOL ficou no quarto andar, onde estão os camarotes da Vila Belmiro, e diversos funcionários e dirigentes do Peixe passaram com a mesma dificuldade de disfarçar a alegria: "Vai dar certo", "está chegando" e "falta pouco" foram algumas das respostas.
Ao apito final, os mesmos dirigentes saíram mais calados. A nova derrota para o rival Palmeiras aumentou a cobrança por reforços além de Neymar. O técnico Pedro Caixinha disse na entrevista que não tem varinha mágica.
O astro aceitou a proposta para voltar ao Peixe e negocia a sua rescisão no Al-Hilal. As conversas evoluíram nas últimas horas, mas ainda não houve o desfecho positivo.
A expectativa santista é poder anunciar Neymar ainda neste mês de janeiro. O contrato deve ser inicialmente de seis meses. O torcedor já não tem mais dúvidas que é uma questão de tempo.

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