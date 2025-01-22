Decisivo e garçom, Raphinha tem números de melhor do mundo

Raphinha jogando pelo Barcelona Crédito: X (@FCBarcelona_es)/Reprodução

Raphinha é o cara do Barcelona na temporada 2024/25. O brasileiro soma 22 gols e nove assistências em 30 jogos pelo Barça até aqui, totalizando pelo menos uma participação em gol por partida. Muito do sucesso passa por Hansi Flick. O treinador alemão potencializou o brasileiro desde que chegou ao Barcelona e se derreteu ao falar sobre o comandado em entrevista recente.

Tenho uma equipa fantástica e os jogadores são inacreditáveis, mas nunca tive um jogador como Raphinha. Ele é incrivelmente dinâmico com e sem bola. Toda equipe precisa dele, mas nós o temos. Hansi Flick após Barcelona 4 x 1 Bayern de Munique.

Raphinha também tem sido marcante em momentos decisivos. O brasileiro fez o gol da virada heroica do Barcelona sobre o Benfica na última terça-feira (21), pela Liga dos Campeões, assim como tem deixado sua marca em clássicos contra o Real Madrid, com três gols e duas assistências em dois jogos na temporada.