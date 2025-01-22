Decisivo e garçom, Raphinha tem números de melhor do mundo

Raphinha é o cara do Barcelona na temporada 2024/25. O brasileiro soma 22 gols e nove assistências em 30 jogos pelo Barça até aqui, totalizando pelo menos uma participação em gol por partida. Muito do sucesso passa por Hansi Flick. O treinador alemão potencializou o brasileiro desde que chegou ao Barcelona e se derreteu ao falar sobre o comandado em entrevista recente.
Tenho uma equipa fantástica e os jogadores são inacreditáveis, mas nunca tive um jogador como Raphinha. Ele é incrivelmente dinâmico com e sem bola. Toda equipe precisa dele, mas nós o temos. Hansi Flick após Barcelona 4 x 1 Bayern de Munique.
Raphinha também tem sido marcante em momentos decisivos. O brasileiro fez o gol da virada heroica do Barcelona sobre o Benfica na última terça-feira (21), pela Liga dos Campeões, assim como tem deixado sua marca em clássicos contra o Real Madrid, com três gols e duas assistências em dois jogos na temporada.
Os números de Raphinha na temporada são melhores que os de outros astros do futebol mundial, incluindo Vini Jr, eleito o melhor do mundo no prêmio The Best, da Fifa. Neste momento, apenas Salah (Liverpool), Kane (Bayern de Munique), Lewandowski (Barcelona) e a sensação Viktor Gyökeres (Sporting) têm números melhores do que Raphinha entre os principais jogadores do momento. O sueco do Sporting, é claro, em uma liga de menos destaque. Kane e Lewa têm vantagem pela quantidade de partidas disputadas.