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  • Manchester City anuncia contratação de Vitor Reis por 4 anos
Zagueiro brasileiro

Manchester City anuncia contratação de Vitor Reis por 4 anos

Contrato do jovem, de apenas 19 anos, com o clube inglês vai até 2029
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jan 2025 às 13:46

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 13:46

O Manchester City anunciou a contratação do zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, nesta terça-feira (21). O jovem de 19 anos foi qualificado pela equipe inglesa como um "talento natural".
O Manchester City anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Vitor Reis, do Palmeiras.
O Manchester City anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Vitor Reis, do Palmeiras. Crédito: Foto: Divulgação / Manchester City
A equipe inglesa fechou a contratação do zagueiro por 37 milhões de euros (R$ 232 milhões, aproximadamente) fixos, sem bônus, apurou o UOL. O atleta ex-Palmeiras vai compor o elenco do Manchester City já neste mês de janeiro, utilizando a camisa 22.
Segundo informou o City, Vitor Reis chega com um contrato de quatro anos e meio, até o meio de 2029. "Trabalhar com Pep Guardiola é algo que todo jogador jovem quer fazer, e sei que ele pode me ajudar a me tornar o melhor jogador que posso ser", disse o atleta, em entrevista ao novo clube.
"O City gosta de jogar com a bola e eu também gosto, acho que é o meu estilo de jogo", disse Vitor Reis. "O City já demonstrou essa confiança em mim, de querer me contratar, então eu já fico muito confiante. Pode ter certeza que eu vou deixar tudo dentro de campo, tenho muita vontade e determinação".
O zagueiro também se despediu do Palmeiras: "Estou aqui desde os 10 anos de idade. Muitas pessoas acham que foi muito rápida essa minha trajetória, mas foi muita luta. O Palmeiras já se tornou minha casa, minha segunda família, e eu só tenho a agradecer. Me sinto muito feliz por saber que agora vou jogar em outro excelente time, de muita qualidade, assim como é o Palmeiras. Só tenho a agradecer a todos, a comissão e aos jogadores que fizeram tudo isso se tornar realidade", afirmou.

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